Bordj Bou-Arréridj : 12 détenus du Hirak en grève de la faim

Des activistes, et détenus d’opinion incarcérés à la maison d’arrêt de Bordj Bou-Arréridj ont décidé d’entamer une grève de la faim, afin de dénoncer leur “incarcération injuste”.

Arrêtés pour des publications sur les réseaux sociaux, et pour la participation dans des marches pacifiques, 12 détenus incarcérés à la prison de Bordj Bou-Arréridj n’ont trouvé que la gréve de la faim pour protester contre, leur incarcération non justifiée, la prolongation de leur détention, et pour protester contre la situation déplorable qu’ils vivent dans la prison.

Il s’agit selon le collectif d’avocats de, Brahim Laâlami, Ali Chernine, Hamid Hadjam, Abderrazek Abache, Azzedine Boutaba, Nabil Bahloul, Moussa Laâlami, Lahcène Ben Cheikh, Azzedine Ben Belkheir, Hacène Zebiri, Mourad Challiga et Mohamed Touahria.

Les avocats et comités de défense des détenus d’opinion dénoncent des mandats de dépôt injustifiés au regard des accusations.

Le collectif des avocats de la défense a écrit, « les prisonniers d’opinion détenus dans la prison de Bordj Bou-Arréridj annoncent avoir observé une grève de la faim d’une journée pour dénoncer leur incarcération pour des délits d’opinion”.

Des détenus du Hirak avaient auparavant observé une grève de la faim, ce qui a entrainé la détérioration de l’état de santé de certains d’entre eux. Des voix se sont élevées pour réclamer la satisfaction de leurs revendications.

Le collectif des avocats de ses détenus a annoncé son retour à assurer la défense des mis en cause d’opinion après avoir suspendu temporairement ses activités le 25 janvier dernier.

Walid Kechida libéré

Après neuf mois de détention, Walid Kechida est désormais libre. Le jeune activiste du Hirak était poursuivi pour des mèmes, des images détournées publiées sur les réseaux sociaux.

Le jeune activiste de 25 ans a vu sa peine réduite dimanche lors de son procès en appel : un an de prison, dont six mois ferme et une amende de 30 000 dinars.

En outre, le procès du détenu de Walid Nekiche a débuté aujourd’hui, ce dernier a été arrêté lors de la marche des étudiants d’Alger (Mardi 26 Novembre 2019).