Inondations Bordj Bou Arréridj : la protection civile livre un bilan

Les services de la protection civile ont annoncé le décès d’une personne et l’évacuation de 35 autres en raison des fortes pluies de la nuit dernière ayant touché la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

En effet, selon les services de la protection civile de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, la commune de Medjana déplore un décès, suite aux inondations d’Oued El Marj d’hier, mardi 4 octobre. De plus, on compte l’évacuation de 35 personnes.

De son côté, Ali Dahmane Rabah, chargé de de la communication de la protection civile de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, a indiqué que la wilaya a connu de fortes précipitations. Cela a nécessité l’intervention des services de la protection civile en raison du niveau d’eau élevé sur les communes de Mansoura, El Achir et Medjana dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, où on compte la mobilisation de 26 véhicules, 15 officiers et 70 agents, depuis hier soir.

Ainsi, le chargé de la communication de la protection civile de Bordj Bou Arréridj, a indiqué que des unités de la protection civile sont intervenues afin d’absorber de l’eau à la sortie Est de la wilaya. Où ont placés des points d’observation dans les communes. Il ajoute aussi que le corps sans vie d’un homme de 73 ans ayant été emporté par des pluies torrentielles depuis un entrepôt près du cimetière a également été retrouvé.

De plus on dénombre plusieurs maisons inondées et des voitures emportées par les eaux.