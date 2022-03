Bordj Badji Mokhtar : 3 militaires algériens tués près des frontières

La situation aux frontières suds du pays semble tendue. Une situation confirmée ce dimanche 20 mars suite au décès de trois militaires algériens.

En effet, trois jeunes militaires algériens sont tombés en martyrs lors d’un accrochage avec des groupes terroristes à Timiaouine (Bordj Badji Mokhtar), prés des frontières avec le Mali. Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, le ministère de la défense nationale (MDN) a apporté quelques détails sur cette affaire.

« Dans le cadre de la lutte antiterroriste et la sécurisation des frontières, et suite à un accrochage avec un groupe terroriste sur la bande frontalière dans la région de Timiaouine au Secteur Opérationnel Brodj Badji Mokhtar en 6ème Région Militaire, trois Militaires sont tombés au champ d’honneur, aujourd’hui dimanche 20 mars 2022. Il s’agit du Sous-lieutenant de Carrière IKHLEF Rédha, du Caporal contractuel TAREB Ilyes et du Caporal contractuel ALI ABDELKADER Houari », lit-on dans le communiqué.

« A cet effet, Monsieur le Général de Corps d’Armée, Saïd CHANEGRIHA, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire présente, en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’Armée Nationale Populaire, ses sincères condoléances et fait part de sa profonde compassion aux familles et proches des défunts, priant Allah Le Tout-Puissant de leur accorder Sa Sainte Miséricorde et les accueillir en Son Vaste Paradis, et d’octroyer à leurs familles et proches tout le courage et la force en cette dure épreuve », a ajouté la même source.