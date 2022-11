Bordj Badji Mokhtar : 14 Subsahariens meurent dans un accident routier

Chaque jour, plusieurs personnes trouvent la mort et sont blessées dans des accidents de la circulation. Hier, un drame routier s’est produit dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, plus exactement au niveau de la route nationale (RN) n° 6, à 190 kilomètres en direction d’Adrar suite à une collision entre deux véhicules, faisant plusieurs décès, en majorité des ressortissants africains.

En effet, hier, le lundi 14 novembre, la Direction générale de la protection civile (DGPC), ont annoncé via un communiqué rendu public par la direction de protection civile de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar qu’un accident de la route a fait 16 morts et 3 blessés, évacués vers l’hôpital local.

Selon ce même communiqué, les éléments de la protection civile de cette wilaya, ont intervenu, des suites d’un accident de la circulation, s’étant produit entre deux véhicule utilitaires. Ce terrible drame a eu lieu la route nationale (RN) n° 6, à 190 kilomètres en direction d’Adrar, à 9h15 du matin et ayant entrainé le décès de 16 personnes.

Selon le site d’informations « africanews », les 16 décès seraient majoritairement des Subsahariens, comptant 13 Guinéens, 1 Maliens et deux Algériens.

Un accident de la route coute la vie à 3 individu à Djelfa

La Protection Civile a fait savoir qu’un accident de la route s’est produit hier soir, à 21 h 45, au niveau de la route nationale (RN) n° 40 dans la région d’Ain El-Hadjel dans la wilaya de Djelfa, dans un communiqué rendu public, le dimanche 6 novembre 2022.

De plus, la même source indique que l’accident est intervenu suite à une violente collision entre deux véhicules, le premier de type Renault Master et le second de type Dacia Logan, ayant coûté la vie à pas moins 3 personnes et fait 5 blessés.

En effet, le bilan de la Protection Civile a indiqué que les trois victimes sont de sexe masculin et que l’une d’entre elle avait rendu l’âme à l’hôpital. En outre, le même communiqué a aussi souligné le transport des corps des défunts à la morgue de l’hôpital de Birine à Djelfa.

Concernant les personnes blessées, la même source a souligné le fait qu’elles sont aussi de sexe masculin, âgées entre 21 et 39 ans. D’ailleurs, les blessés ont reçu les premiers soins nécessaires avant de se faire transférer à l’hôpital de la commune de Birine dans la même wilaya.