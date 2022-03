Bordeaux – Alger : des bons plans chez Volotea pour Avril 2022

La diaspora algérienne, malgré les reprises des vols depuis plusieurs mois, ne cesse de dénoncer certaines lacunes concernant l’organisation des voyages. En effet, les Algériens de l’étranger, surtout ceux installés en France, dénoncent le nombre restreint de liaisons, qui demeure loin de satisfaire la très forte demande

En Algérie, une ouverture partielle des frontières subsiste, avec un nombre limité de vols. Deux exemples chiffrés témoignent de cette restriction. Avant le déclenchement de la crise sanitaire, l’Algérie et la France étaient reliées par 300 vols par semaine. Aujourd’hui, 64 nouveaux vols viennent s’ajouter au planning de la compagnie Air Algérie, comme l’a annoncé hier, 28 mars 2022, le ministère des Transports.

Une situation qui a influencé les prix pratiqués par les compagnies aériennes. Il faut dépenser plus de 500 euros en moyenne pour un billet aller simple en avril entre la France et l’Algérie, sans bagage. Du coup, lorsqu’une compagnie aérienne offre un billet à 400 euros, cela fait figure de » bonne affaire « .

Tel est le cas pour le vol Volotea de Bordeaux à Alger prévu le jeudi 28 avril de l’année en cours, qui est actuellement proposé à 400 € en aller simple bien sûr. Auparavant, la même compagnie avait proposé un billet pour le 24 Mars 2022, reliant les mêmes aéroports au prix de 394 euros et continue toujours à cette lancée.

Au niveau international, la même compagnie propose 25 vols reliant Toulouse-Blagnac sa nouvelle ligne vers Faro au Portugal à partir de 15 Mais au 4 septembre 2022 avec des départs jeudi et dimanche. Mais aussi des dessertes entre Deauville à Olbia-Costa Smeralda tous les Mardi du 10 Mais au 30 Aout de la même année.

A partir du 15 Avril au 2 Septembre 2022, Volotea assurera des vols entre Deauville-Normandie et Palerme-Falcone-Borsellino en Sessile tous les vendredi.

Volotea mis en vente un programme de vols annuel non autorisé

Dans cette optique, Volotea a déjà fait part d’une bonne nouvelle aux voyageurs algériens au sujet de son programme des vols entre la France et l’Algérie. Le transporteur low-cost espagnol a effectivement indiqué que ses liaisons pour le programme d’été 2022, qui commence du 27 mars au 26 octobre 2022, avaient été autorisées par le gouvernement algérien.

Or, Attention : sur son site web, la compagnie aérienne Volotea met en vente des vols annuels non autorisés, y compris des liaisons à destination de Sétif et Tlemcen, qui sont deux aéroports inaccessibles aux vols internationaux. Elle avait annoncé qu’elle desservirait la ville de Constantine au départ de Marseille, mais son lancement a été repoussé à maintes reprises.

La compagnie aérienne espagnole low cost assure donc la desserte d’Alger et d’Oran à partir de Bordeaux et de Marseille. Ces deux lignes sont en effet les seules permises. Les réservations sur les autres vols ne sont par conséquent pas souhaitables.