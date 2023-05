Boostées par une forte demande, hausse des exportations algériennes de pétrole

Au premier trimestre de cette année 2023, les exportations de pétrole ont connu des variations significatives dans plusieurs pays arabes.

L’Algérie a enregistré une augmentation des exportations de pétrole sur une base annuelle, en raison de la demande mondiale croissante de brut.

L’Energy Research Unit, en se basant sur les statistiques de la Joint Organizations Data Initiative (JODI), a examiné les exportations de pétrole de cinq pays arabes au cours du premier trimestre 2023.

En ce qui concerne l’Algérie, les exportations de pétrole ont augmenté au premier trimestre de cette année pour atteindre 413.000 barils par jour. Durant la même période en 2022, les exportations étaient estimé à 390.000 barils/jour

Sur une base mensuelle, les exportations de pétrole de l’Algérie sont restées stables en janvier à 485.000 barils par jour, le même chiffre enregistré en décembre.

En février, les exportations pétrolières algériennes ont diminué pour atteindre 366.00 barils par jour, mais elles ont de nouveau augmenté en mars pour atteindre 398.00 barils par jour.

Classement mondial des réserves de pétrole : L’Algérie parmi les 20 premières nations

Selon les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’Algérie dispose de réserves de pétrole évaluées à 12,2 milliards de barils à partir de 2021. Cette quantité positionne le pays à la 16e place parmi les 20 pays ayant les plus grandes réserves de pétrole dans le monde.

Parmi les pays classés entre la 20e et la 17e position, on retrouve l’Azerbaïdjan, l’Angola, la Norvège et l’Équateur, juste derrière l’Algérie. Quant aux pays classés entre la 15e et la 5e position, nous avons (par ordre décroissant) le Brésil, le Qatar, la Chine, le Kazakhstan, le Nigéria, les États-Unis, la Libye, les Émirats arabes unis, le Koweït et la Russie.

Il convient de souligner que l’économie de l’Algérie, en tant que membre de l’OPEP, repose largement sur les recettes provenant de ses exportations d’hydrocarbures. Plus de 90 % des exportations algériennes sont constituées de ventes de pétrole et de gaz.