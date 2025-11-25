Boostée par une croissance record de 15 %, l’Algérie devient le 3ᵉ producteur arabe de ce matériau

L’Algérie s’est hissée parmi les principaux pays arabes producteurs d’acier brut au cours des dix premiers mois de l’année 2025, soit la période allant du 1ᵉʳ janvier au 31 octobre.

Selon un rapport publié par l’Union Arabe du Fer et de l’Acier (Arab Iron and Steel Union), la région d’Afrique du Nord a affiché une performance positive en octobre 2025. L’Algérie a été le moteur de cette croissance avec une forte augmentation annuelle de 15 %.

L’Algérie a enregistré une croissance exceptionnelle récemment grâce à ses usines en pleine production, portant son volume total de production à 460 000 tonnes en octobre, avec une croissance de 15,0 %.

Cette croissance spectaculaire dans la production de l’un des équipements de construction les plus essentiels a permis à l’Algérie de se positionner à la troisième place au niveau arabe, derrière l’Égypte et l’Arabie Saoudite. L’Égypte a dominé la production arabe d’acier brut avec 965 000 tonnes en octobre, affichant une croissance de 0,6 %.

L’Algérie, 3ᵉ producteur d’acier brut : Croissance record de 15 % en 2025

Le secteur de l’acier a globalement montré une tendance à la hausse, enregistrant une croissance de 7,2 % par rapport à l’année précédente sur les 10 premiers mois de 2025, ce qui reflète le rôle croissant des pays arabes sur le marché mondial de l’industrie sidérurgique.

La performance de l’Algérie dans l’industrie et la production d’acier brut dans la région arabe confirme sa progression constante pour renforcer sa présence dans l’industrie sidérurgique aux niveaux régional et mondial.

Cette avancée est soutenue par la poursuite des expansions industrielles et l’augmentation de la demande locale et régionale de produits sidérurgiques.

Ce bond qualitatif dans la production d’acier brut coïncide avec le début des préparatifs pour l’exploitation de l’immense mine de fer de Gara Djebilet, sur laquelle le pays compte pour augmenter ses taux d’industrialisation. L’Algérie devrait commencer à utiliser le minerai de fer localement dès le premier trimestre de 2026.

Le président de la République avait déjà approuvé la création d’usines de traitement du minerai à Tindouf, Béchar et Naâma. Il a également donné l’instruction que la première cargaison de minerai de fer arrive par voie ferrée au complexe de Tosyali à Oran dès 2026. Cette démarche vise à réduire les importations de fer et à atteindre l’autosuffisance à terme.