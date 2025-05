Bons plans été : GNV propose jusqu’à 40 % de réduction sur ses billets France – Algérie

Aux portes de la saison estivale, la concurrence s’annonce accrue entre les compagnies maritimes. Après Algérie Ferries et Corsica Linea, l’italien GNV annonce le lancement d’une nouvelle promotion sur ses billets de voyage entre la France et l’Algérie.

Désormais, le créneau France – Algérie est desservi par quatre compagnies maritimes. En plus d’Algérie Ferries, Corsica Linea et Nouris Elbahr, GNV a rejoint ce marché en proposant des dessertes au départ du port de Sète à destination de Béjaïa et d’Alger.

Traversées vers Béjaïa et Alger : GNV annonce une nouvelle promotion pour l’été 2025

Dans un nouveau communiqué, la compagnie maritime italienne fait part du lancement d’une nouvelle promotion sur les traversées au départ de la France vers l’Algérie. Cette nouvelle offre, disponible à la réservation jusqu’au 13 mai 2025, permet de réaliser des économies allant jusqu’à 40% sur les prix des billets.

« Que vous souhaitiez retrouver votre famille, explorer vos racines ou simplement découvrir les trésors de ce magnifique pays, GNV vous propose des offres exceptionnelles pour rendre votre voyage encore plus accessible« , promet la compagnie qui explique que la promotion s’applique sur des voyages programmés jusqu’en décembre 2025.

Mais ce n’est pas tout. GNV a conçu des conditions de réservation plus adaptées à ses passagers. En effet, il est possible de réserver son billet dès maintenant et de bénéficier d’un acompte de seulement 20%, le solde étant payable jusqu’à un mois avant le départ.

Traversées en promotion : voici les prix affichés par GNV

« L’Algérie, avec ses paysages à couper le souffle, son patrimoine culturel unique et ses villes pleines de vie, vous réserve des expériences inoubliables. De la majestueuse Casbah d’Alger aux étendues infinies du Sahara, en passant par les splendides côtes méditerranéennes, chaque voyage devient une aventure mémorable« , précise la compagnie.

La compagnie maritime invite ses passagers à profiter de ses traversées pour voyager vers Alger et Béjaïa. Cette offre est soumise à disponibilité limitée, avec une réduction appliquée sur le prix du billet hors taxes et repas. Par ailleurs, un total de 10 000 places sont disponibles sur les liaisons vers l’Algérie.

Actuellement, sur son site de réservation, GNV affiche ses traversées au départ de Sète vers Béjaïa à partir de 91 euros, pour l’aller simple. Le voyage du retour est mis en vente au prix de 119 euros. Sur la ligne Sète Alger, le transporteur maritime met en vente ses billets de voyage au prix de 143 euros pour l’aller et 146 euros pour le retour.

