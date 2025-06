Bons plans chez Lufthansa : des promotions sur les vols Alger – New York et au-delà

La compagnie aérienne Lufthansa affiche de nombreux bons plans sur ses vols au départ de l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger et à destination des États-Unis d’Amérique, l’occasion pour les voyageurs algériens et les membres de la diaspora de profiter de ces offres.

La saison estivale, avec son climat clément et ses journées ensoleillées, représente la période idéale pour s’évader et profiter des vacances bien méritées. Cependant, cette forte demande se traduit par une flambée des prix des billets d’avion, un obstacle non négligeable pour un bon nombre de voyageurs.

Concernant les liaisons aériennes entre l’Algérie et les États-Unis, l’absence d’un vol direct reliant entre les deux destinations contraint les voyageurs à faire appel aux services des compagnies étrangères, à l’instar de Lufthansa qui propose des vols avec escale.

Lufthansa met en promotion ses vols au départ d’Alger

Lufthansa est une compagnie aérienne internationale majeure avec un réseau mondial étendu. Elle opère de nombreux vols via ses principaux hubs de Francfort et de Munich. Ce qui offre un plus grand nombre de vols de correspondances aux voyageurs depuis l’Algérie pour atteindre leur destination finale aux États-Unis.

Sur son site de réservation, la compagnie aérienne affiche de nombreux bons plans sur ses vols au départ d’Alger :

Depuis Alger vers New York : à partir de 90 510 dinars ;

à destination de Chicago : au prix de 97 210 dinars ;

Vers la ville de Denver : à partir de 96 710 Dzd ;

À destination de Houston : à partir de 96 918 dinars ;

À destination de Los Angeles : le meilleur prix est fixé à hauteur de 129 110 dinars.

Ces prix s’appliquent sur les vols en aller-retour et avec escale de la compagnie aérienne et concernent les voyages en classe économique.

L’Allemagne, le Canada et la Belgique en promotion chez Lufthansa

En plus des États-Unis d’Amérique, Lufthansa affiche des bons plans sur plusieurs autres destinations, à l’exemple du Canada. Sur ce réseau, les vols Alger – Montréal sont commercialisés à partir de 81 737 dinars algériens, quant à Toronto, les vols de la compagnie sont affichés à partir de 98 204 dinars.

À destination de l’Allemagne, des allers-retours entre Alger et Munich sont affichés à partir de 20 449 dinars algériens. Lufthansa opère également des vols à destination de Bruxelles au tarif de 28 957 dinars, le voyage en aller-retour.

Il est à rappeler que ces tarifs concernent les voyages en classe économique. À ce prix, le voyageur dispose de la possibilité de transporter un bagage à main de 8 kg et une pièce de 23 kg en soute. Les remboursements ne sont pas autorisés dans le cadre de cette offre promotionnelle.

