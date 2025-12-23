Bonne nouvelle pour les voyageurs : Vueling élargit son offre de vols entre l’Espagne et l’Algérie

Bonne nouvelle pour les Algériens d’Espagne : Vueling élargit son offre de vols vers l’Algérie. Pour répondre à la forte demande estivale, notamment au départ d’Alicante, la compagnie low cost va intensifier ses rotations durant la saison 2026 afin de faciliter les retours aux pays de la diaspora.

L’Algérie figure en bonne place dans la stratégie d’expansion de Vueling, qui prévoit d’ouvrir cinq nouvelles routes vers le Maghreb. La compagnie low cost espagnole va notamment inaugurer une nouvelle liaison entre Alicante et Constantine.

D’après le site spécialisé Aeroroutes, ce nouveau service débutera en mars prochain, dans le cadre du programme estival 2026 de Vueling.

Vueling annonce le lancement de nouveaux vols entre Alicante et Constantine

Dès le 26 mars 2026, coïncidant avec le lancement du programme estival, Vueling assurera deux vols par semaine au départ d’Alicante en Espagne vers l’aéroport de Mohamed Boudiaf à Constantine.

Par ailleurs, pour répondre à l’afflux de voyageurs durant la période de pointe, la fréquence de ces nouveaux vols passera à trois vols par semaine du 17 juin au 13 septembre 2026. Selon la même source, ces liaisons aériennes seront opérées par Airbus A320.

Cette nouvelle liaison vient consolider les liens aériens entre l’Espagne et l’Algérie, répondant ainsi à la forte présence de la diaspora dans le sud de la péninsule. Vueling confirme sa place d’acteur majeur sur ce marché, s’ajoutant à ses lignes déjà existantes :

Depuis l’Espagne : Liaisons reliant Barcelone et Alicante vers Alger et Oran.

Liaisons reliant Barcelone et Alicante vers Alger et Oran. Depuis la France : Vols directs depuis Paris-Orly, Marseille et Lyon vers la capitale algérienne. En plus de ces routes directes, la compagnie permet de rejoindre Alger via des connexions depuis plusieurs grandes métropoles européennes.

Vueling renforce son programme de vols vers le Maghreb

En plus de la ligne Alicante-Constantine, Vueling prévoit un déploiement stratégique vers l’Afrique du Nord, incluant quatre autres nouvelles routes. Ce plan de service concerne principalement le Maroc :

Alicante – Tanger : Lancement le 2 mai 2026 (2 vols par semaine).

Lancement le 2 mai 2026 (2 vols par semaine). Barcelone – Fès : Reprise de la ligne du 2 juin au 19 septembre 2026 (2 vols par semaine), une première depuis 2019.

Reprise de la ligne du 2 juin au 19 septembre 2026 (2 vols par semaine), une première depuis 2019. Barcelone – Nador : Retour de cette liaison dès le 28 mars 2026. La fréquence passera de 2 à 3 vols hebdomadaires durant la période estivale (juin à septembre).

Retour de cette liaison dès le 28 mars 2026. La fréquence passera de 2 à 3 vols hebdomadaires durant la période estivale (juin à septembre). Saint-Jacques-de-Compostelle – Marrakech : Ouverture le 27 mars 2026. La fréquence sera ajustée au fil de la saison, passant à 2 vols par semaine dès la fin mai.

