Bonne nouvelle pour les voyageurs : Saudia Airlines s’offre une nouvelle ligne vers l’Algérie

Le voyage s’accélère au départ d’Oran ! Depuis lundi 13 juillet, El Bahia est directement connectée à Médine. Une toute nouvelle liaison aérienne sans escale qui rapproche un peu plus l’Ouest algérien de l’Arabie Saoudite et s’annonce déjà comme un axe stratégique majeur.

Dans un communiqué officiel, la direction de l’aéroport d’Oran a salué un « événement majeur ». Et pour cause : ce vol inaugural sans escale vers le Royaume saoudien est opéré par la compagnie aérienne Saudi Airlines.

Côté tarifs, le billet aller simple entre Oran et Médine s’affiche à partir de 107 205 DA sur le site de la compagnie. Pour réserver, deux options s’offrent aux voyageurs : l’achat en ligne ou un passage direct au guichet, l’aéroport d’Oran venant tout juste d’accueillir une nouvelle agence physique de Saudi Airlines.

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Saudia Airlines s’offre une nouvelle ligne vers l’Algérie

Pour la direction de l’aéroport, cette liaison marque un tournant stratégique. Elle permet non seulement de resserrer les liens économiques et culturels entre l’Algérie et l’Arabie Saoudite, mais s’inscrit aussi dans une volonté globale d’élever les standards de confort et d’accueil pour les passagers.

Reliant l’aéroport Ahmed Ben Bella d’Oran à celui de Mohamed Bin Abdulaziz à Médine en un peu plus de 5 heures, ce vol direct change la donne. Pour l’aéroport d’Oran, il s’agit d’un immense gain de confort, particulièrement précieux pour les pèlerins en route vers le Hadj ou la Omra.

Fière de cette réussite, l’équipe de l’aéroport d’Oran a immortalisé l’événement en images ! Un communiqué accompagné des photos de la cérémonie et, surtout, de la vidéo spectaculaire du water salute célébrant le tout premier décollage de l’avion saoudien vers Médine.

Un vol direct depuis Oran

Cette nouvelle liaison vient étoffer le réseau de vols sans escale reliant l’Algérie à plusieurs grandes villes saoudiennes. Pour rejoindre l’aéroport King Abdulaziz de Djeddah depuis Oran (Es Senia), les voyageurs parcourent quelque 4 166 kilomètres. Un trajet direct d’une durée moyenne de 6 h 15 à 6 h 30, opéré par la compagnie Saudia à raison de deux fréquences hebdomadaires (avec ses appareils long-courriers).

Pour la desserte de Djeddah, les voyageurs ont le choix entre les classes Affaires et Économique de la compagnie Saudia. Quant à la liaison directe vers Médine , elle couvre une distance d’environ 4 040 kilomètres pour un temps de vol de 5 heures 15 minutes. Pour assurer un confort optimal sur cette route, Saudia y déploie ses imposants Boeing 777-300.

En parallèle de ce lancement, une agence commerciale Saudia a officiellement ouvert ses portes au sein même de l’aéroport Ahmed Ben Bella. Selon l’EGSA Oran, ce guichet de proximité permet aux passagers de finaliser leurs achats de billets, d’obtenir des informations et de gérer leurs démarches de voyage sur place. Un double service conçu pour simplifier le parcours des voyageurs, en particulier des pèlerins en route pour le Hajj ou la Omra, tout en restant accessible aux voyageurs d’affaires et de loisirs.

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