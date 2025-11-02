Bonne nouvelle pour les voyageurs : la taille du bagage cabine harmonisée dans toute l’Europe

Les principales compagnies aériennes européennes, réunies au sein de l’association Airlines For Europe (A4E), ont finalement standardisé la taille minimale du bagage personnel inclus dans le tarif de base. Elles adoptent désormais le format recommandé par les ministres européens des Transports : 40 x 30 x 15 cm.

Cette harmonisation, soutenue par la Commission européenne, vise à simplifier la vie des passagers qui devaient jusqu’à présent jongler avec des règles différentes selon les transports (tels qu’Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair, IAG ou easyJet).

L’association Airlines For Europe précise que la majorité de ses membres respectaient déjà ces dimensions minimales ou les dépassaient.

Les compagnies européennes harmonisent la taille du bagage cabine inclus dans le tarif de base

Selon Ourania Georgoutsakou, directrice générale de l’A4E, la nouvelle norme de bagage personnel vise la simplicité et la transparence, offrant aux passagers aériens une référence commune, tout en préservant leur liberté de choisir des compagnies proposant un volume supérieur.

En effet, cette position représente un compromis face à la demande du Parlement européen, qui militait pour l’inclusion systématique d’un second bagage en cabine dans le tarif de base, une mesure que l’association juge trop rigide.

L’A4E soutient que les passagers privilégient les tarifs d’entrée les plus bas avec des options payantes à une offre standardisée qui risquerait de faire grimper les prix. En normalisant la taille minimale des bagages, l’association affirme que l’objectif est de renforcer la transparence pour les passagers sans impacter les coûts, la rapidité d’embarquement ou la performance environnementale.

En revanche, l’association rejette l’idée d’imposer un deuxième bagage gratuit, arguant que cela alourdirait les avions, et, par conséquent, rallongerait les procédures d’embarquement.

Une étape vers une meilleure expérience passager

Les observateurs estiment que cette démarche pourrait servir de modèle pour une future réglementation européenne. En s’alignant sur les pratiques actuelles du marché, elle permettrait de répondre à l’attente grandissante des passagers : plus de cohérence et de clarté lors de la réservation.

Ce nouveau « socle commun » est un progrès concret pour les voyageurs. Bien qu’il ne mette pas fin aux différentes politiques commerciales des compagnies, (notamment pour les bagages supplémentaires chez les transporteurs à bas coût), il instaure une base de comparaison claire et uniforme pour voyager en Europe.

Parallèlement, l’Union européenne continue de débattre pour imposer la transparence des tarifs imposés aux bagages. Ce sujet majeur sera à nouveau abordé par le Conseil des ministres des Transports d’ici la fin de l’année 2025.

