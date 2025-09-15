Bonne nouvelle pour les voyageurs : Air Algérie renforce ses vols vers l’Espagne

Air Algérie renforce son réseau international. La compagnie nationale vient d’annoncer la reprise de ses vols réguliers entre Oran et Barcelone, en Espagne. Auparavant, ces vols n’étaient que saisonniers. Le premier vol est programmé pour le 18 septembre prochain.

Cette initiative vise à intensifier sa présence sur les lignes aériennes, notamment vers les destinations européennes. Dans ce contexte, la compagnie a annoncé la reprise de ses vols entre Oran et Barcelone. Ces vols qui étaient auparavant saisonniers deviennent désormais réguliers tout au long de l’année.

Cette décision marque une étape significative dans l’expansion d’Air Algérie et offre une plus grande flexibilité aux voyageurs entre l’Algérie et l’Espagne.

Air Algérie rend ses vols Oran-Barcelonne réguliers

La décision d’Air Algérie de relancer ses vols directs entre Oran et Barcelone s’inscrit dans une stratégie claire de promouvoir le tourisme. Cette initiative marque une nouvelle étape dans le renforcement de la présence de la compagnie en Espagne.

La ligne Oran – Barcelone n’est pas une nouveauté. Elle est en fait la reprise d’une ligne qui a connu son grand retour à l’été 2024. En effet, Air Algérie avait déjà proposé des vols saisonniers vers Barcelone et Alicante, renouant ainsi avec ces destinations après une suspension de quatre ans.

Le premier vol d’Air Algérie sur cette ligne est prévu pour le 18 septembre prochain. Par ailleurs, les prix des billets varient selon la formule choisie :

Pour un vol aller simple avec un bagage à main de 10 kg, le prix de départ est de 11 920 dinars ;

Pour un billet incluant un bagage en soute, le tarif est de 21 900 dinars.

L’Europe et l’Asie au programme d’Air Algérie

Air Algérie annonce une expansion significative de son réseau international pour 2025. La compagnie nationale algérienne lance une nouvelle liaison bi-hebdomadaire entre Alger et Rotterdam, débutant le 28 octobre 2025. Pour célébrer cette ouverture, des tarifs promotionnels sont proposés : 35 100 dinars algériens en aller-retour depuis Alger, ou 256 euros depuis Rotterdam.

Parallèlement, la compagnie renforce sa présence en Asie avec une nouvelle ligne directe vers Guangzhou (trois vols hebdomadaires) et augmente ses rotations vers Pékin. Les vols vers Guangzhou seront opérés par le nouvel Airbus A330-900neo, avec des tarifs à partir de 96 000 dinars algériens aller-retour.

Une liaison triangulaire Alger-Le Caire-Addis-Abeba verra également le jour le 29 octobre 2025, assurée par Boeing 737-800 à raison de deux vols par semaine. Cette stratégie d’expansion vise à positionner Alger comme hub aérien majeur en Afrique, tout en renforçant les échanges commerciaux et touristiques entre l’Algérie, l’Europe, l’Asie et l’Afrique de l’Est.

