Bonne nouvelle pour les souscripteurs AADL 3 : Une réduction de 10% pour cette catégorie (2025)

Une bonne nouvelle vient d’être annoncée pour les Algériens ayant souscrit à un logement dans le cadre du programme AADL. En effet, le ministre des Finances, Laaziz Faid, a révélé qu’un décret exécutif conjoint entre les ministères des Finances et de l’Habitat serait prochainement publié, officialisant ainsi une réduction de 10% sur le prix de vente des logements AADL pour une catégorie spécifique d’acquéreurs.

Cette mesure, prévue par l’article 101 de la loi de finances 2024, concerne les bénéficiaires ayant déjà versé 25% du montant total de leur logement et souhaitant régler le solde restant d’un seul coup avant la date d’échéance. Le ministre a assuré que ce décret était en phase de finalisation et serait publié au Journal officiel dans les meilleurs délais.

🟢 À LIRE AUSSI : L’AADL ouvre le paiement anticipé : Voici comment régler jusqu’à 12 mois de loyer à l’avance

Par ailleurs, le projet de loi de finances 2025 prévoit également une réduction de 10% pour les bénéficiaires du programme AADL 3 ayant déjà versé 38% du prix de leur logement. Cette mesure vise à encourager le paiement anticipé des échéances restantes.

AADL 3 : Le gouvernement annonce des réductions significatives pour les bénéficiaires

Pour accompagner ces mesures, le gouvernement a décidé de prendre en charge les intérêts bancaires pendant la période de report de paiement et d’accorder des prêts à taux zéro aux banques publiques pour le financement de 135 000 nouveaux logements AADL en 2025.

Dans le cadre de la politique de soutien au pouvoir d’achat, le gouvernement a alloué un budget de 191,16 milliards de dinars pour soutenir les programmes de logement, notamment l’AADL et le logement rural. Cette enveloppe financière permettra de financer 185 000 nouveaux logements AADL et 40 000 logements ruraux.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3. Construction et financement : Belaribi annonce les nouveautés pour 2025

Le gouvernement a également prévu 422,47 milliards de dinars pour soutenir les retraites, afin d’alléger le fardeau des retraités et des groupes vulnérables.

Ces mesures témoignent de la volonté des autorités algériennes de faciliter l’accès au logement pour les citoyens et de soutenir le secteur de la construction.

Rappelons que le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a annoncé récemment, la signature d’une convention financière destinée à lancer la construction de la première tranche de logements AADL 3, soit 200 000 unités prévues pour démarrer en 2025.

Selon un communiqué du ministère, cette convention a été signée entre la Banque nationale d’habitat, en tant que banque pilote du groupe bancaire, et six banques publiques : la CNEP, la BNA, la BEA, la BADR, la CPA et la BDL.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL : Les fraudes aux logements se multiplient, les autorités passent à l’action

Cette convention permettra de mobiliser les ressources financières nécessaires au financement de ces projets immobiliers dans le cadre du programme AADL 3. Il s’agit de la première tranche de 200 000 logements dont le lancement est prévu pour 2025.

Ce financement garantira 62% de la valeur du logement, les 38% restants étant à la charge du bénéficiaire, à travers cinq échéances, conformément au décret exécutif n° 24-203 du 25 juin 2024, modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-105 de 2001, qui fixe les conditions et les modalités d’acquisition des logements de vente en location.