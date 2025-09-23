Bonne nouvelle pour les souscripteurs AADL 3 : bientôt une application pour tout gérer en ligne !

Dans le cadre du suivi continu des différents programmes de logement, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Mohamed Tarek Belaribi, a présidé ce mardi 23 septembre 2025 au siège de l’agence AADL une réunion technique. Plusieurs importants dossiers ont été à l’ordre du jour.

Dans un communiqué officiel, le ministère a donné des nouvelles concernant le programme AADL 3 et sa première tranche de 200 000 unités de logement. À cet effet, une présentation spéciale a été faite sur le programme prévu, mettant en lumière l’état de préparation des dossiers administratifs et techniques, notamment les contrats fonciers et les permis de construire.

Suivi en temps réel du programme AADL 3

Le ministre Belaribi a ordonné la création d’une application numérique. Cette dernière servira aux souscripteurs de suivre la réalisation des projets « AADL 3 » en temps réel, la localisation géographique de chaque projet, les données des bureaux d’études et entreprises de réalisation, les permis de construire, ou encore, les copies numériques des contrats.

Lors de sa réunion tenue aujourd’hui, le ministère de l’habitat a également donné des nouvelles concernant les recours des souscripteurs AADL 3. Dans son communiqué, il a assuré que « l’étude des recours déposés par les souscripteurs se poursuit » et que « plus de 300 agents commerciaux mobilisés pour traiter minutieusement les dossiers pendant 22 jours, du 25 août au 17 septembre ».

Avancées sur le programme AADL 2 et simplification des procédures

L’autre point important évoqué lors de la réunion, c’est l’étude des contrats définitifs et des tableaux descriptifs de division des logements du programme « AADL 2« .

Le communiqué a précisé que Le directeur central des contrats de l’AADL ainsi que les directeurs régionaux ont présenté des exposés détaillés sur la situation des wilayas relevant de chaque direction régionale, incluant des chiffres précis concernant :

Le nombre de sites résidentiels

Le nombre de logements AADL

Le nombre de contrats fonciers extraits à ce jour

Le pourcentage des tableaux descriptifs de division et des contrats définitifs réalisés

La direction régionale de l’AADL d’Oran a enregistré le plus haut taux de réalisation des contrats avec 75,90%, suivie par la direction régionale de Constantine avec 67%.

Concernant l’entame des différents projets AADL 3, le ministre Belaribi a souligné que l’instruction ministérielle conjointe n°02 du 9 septembre 2021, relative à la simplification des procédures de régularisation des assiettes foncières, facilitera le règlement des titres de propriété.

Il a émis les directives suivantes :

Accélération de l’émission des contrats

Finalisation des certificats de propriété et de conformité

Achèvement de toutes les procédures administratives

