Bonne nouvelle pour les retraités : cette procédure est 100% électronique désormais

Le Fonds national des retraites (CNR) a publié, ce mercredi, un communiqué important à l’attention des bénéficiaires d’une pension ou d’une allocation de retraite. Cette annonce concerne plus particulièrement les retraités nés au mois de janvier, appelés à renouveler leurs documents d’identité durant le mois de janvier 2026, dans le cadre du renouvellement périodique annuel des dossiers.

À LIRE AUSSI : Versement des retraites : ce qui change avec l’accord CNR – BDL en 2026

Selon le communiqué diffusé sur la page officielle du Fonds sur Facebook, cette opération s’inscrit dans une démarche de modernisation des services et de simplification des procédures administratives. L’objectif affiché est de réduire les déplacements des retraités vers les agences locales, souvent contraignants, notamment pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

La CNR mise sur le numérique pour simplifier les démarches des retraités

Le Fonds national des retraites a précisé que le renouvellement des documents peut désormais se faire entièrement à distance, depuis le domicile des retraités, grâce à l’application mobile Takaoudi – RetraiteDz. Cette solution numérique permet aux bénéficiaires de mettre à jour leurs documents sans avoir à se rendre physiquement dans les structures de la CNR.

À LIRE AUSSI : La CNR adresse une note importante aux retraités et ayants droit

Pour les bénéficiaires de la retraite directe, la procédure repose essentiellement sur l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale, appelée R-Face. Ce système permet de confirmer que le retraité est toujours en vie, une condition nécessaire pour le maintien du versement de la pension.

Concernant les bénéficiaires de la retraite transférée, la procédure est légèrement différente. L’identité du retraité est également vérifiée par reconnaissance faciale, mais il est aussi demandé de scanner les documents requis selon chaque situation. Ces documents sont ensuite téléchargés directement sur l’application mobile.

Une fois toutes les étapes complétées avec succès, le bénéficiaire reçoit une notification via l’application Takaoudi, confirmant que le renouvellement des documents a été effectué correctement et validé à distance.

Un renouvellement annuel selon le mois de naissance

Dans son communiqué, la caisse nationale des retraites a rappelé que le renouvellement des documents se fait une seule fois par an, en fonction du mois de naissance de chaque retraité. Cette organisation vise à fluidifier le traitement des dossiers, éviter les encombrements dans les agences et garantir une meilleure qualité de service.

À LIRE AUSSI : CAN 2025 : le vestiaire du Nigéria en ébullition, Osimhen le grand absent face à l’Algérie ?

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de digitalisation des services publics, visant à rapprocher l’administration du citoyen, tout en améliorant l’efficacité et la rapidité des démarches. Pour les retraités concernés, il est donc fortement recommandé de procéder au renouvellement dans les délais impartis afin d’éviter toute interruption du versement de leur pension.