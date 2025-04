Bonne nouvelle pour les retraités Algériens : le ministère annonce de nouveaux avantages

Ce lundi 28 avril 2025, à Ben Aknoun, un engagement inédit a été scellé entre deux institutions clés du soutien social en Algérie, au profit des personnes âgées (retraités). En présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Fayçal Ben Taleb, et de la ministre de la Solidarité nationale, Mme Soraya Mouloudji, une convention de coopération a été signée entre la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et l’Agence de développement social (ADS).

L’événement, organisé en marge de la Journée nationale dédiée aux personnes âgées, marque une nouvelle étape dans la stratégie nationale de protection des seniors.

L’objectif est de « Renforcer la prise en charge sociale et sanitaire des personnes âgées et améliorer leur accès aux services publics », précise le communiqué officiel.

Retraités : le ministère met en place un « raccord vert » pour un accès fluide aux services sociaux

Parmi les annonces les plus marquantes figure la mise en place d’un dispositif baptisé « الرواق الأخضر » (le raccord vert). En effet, ce nouveau parcours prioritaire est réservé aux citoyens de 65 ans et plus, leur garantissant un accès facilité et rapide à l’ensemble des services de la CNAS, y compris :

Les centres de paiement et de contrôle médical,

Les établissements de santé sociale affiliés à la CNAS,

Des guichets spécialement dédiés aux seniors dans toutes les structures concernées.

De plus, ce parcours vise non seulement à raccourcir les délais d’attente, mais aussi à offrir un cadre d’accueil plus respectueux et plus confortable pour les retraités.

Des correspondants sociaux dédiés et une meilleure gestion des cartes Chifa

Par ailleurs, l’autre mesure consiste à introduire les correspondants sociaux relevant des antennes wilayales de l’Agence de développement social.

🟢 À LIRE AUSSI : Carte du senior : bientôt des privilèges inédits pour les personnes âgées de plus de 65 ans

En effet, leur mission est d’assurer un accompagnement de proximité. Ainsi que de suivre les dossiers de cartes Chifa au profit des bénéficiaires de la pension forfaitaire de solidarité.

Cette approche décentralisée et humaine permet de mieux cerner les besoins spécifiques des seniors. Et d’éviter les pertes de temps administratives souvent lourdes à supporter pour cette frange de la population.

Personnes âgées en Algérie : vers une protection sociale plus juste et plus accessible

Ces nouvelles dispositions s’inscrivent dans une démarche plus large. Soutenue par les orientations du Président de la République. Visant à « simplifier les démarches administratives et à renforcer la justice sociale ».

Le communiqué rappelle également que plus de 32 000 personnes âgées ont bénéficié d’une aide sociale à domicile en 2024. Parallèlement, des efforts ont été déployés pour digitaliser les services sociaux, via des applications et plateformes en ligne. Réduisant ainsi la nécessité de déplacements pénibles pour les retraités.