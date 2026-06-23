Bonne nouvelle pour les retraités : 50% de réduction sur ce moyen de transport dès le 1er juillet

C’est une excellente nouvelle pour les retraités algériens. Dès le début du mois prochain, voyager devient beaucoup plus accessible et abordable.

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a officialisé, ce mardi à Alger, un partenariat majeur avec la Caisse nationale des retraites (CNR).

Derrière cette signature se cache le lancement de la carte « Waqar ». Ce projet est né d’une volonté simple : rendre le train plus accessible et offrir un transport digne et économique à une catégorie de la population qui a tant donné pour la société.

SNTF – CNR : Voyager à demi-tarif sur tout le réseau, même vers Tunis

Sur le terrain, cette nouvelle carte va changer la donne pour le budget des voyageurs. Les titulaires de la carte « Waqar » vont bénéficier d’une réduction de 50% sur le prix de chaque billet.

Ce tarif préférentiel sera valable sur l’ensemble du réseau ferré national, mais la vraie bonne surprise se trouve à l’international : la ligne reliant Alger à Tunis fait également partie de l’offre.

C’est l’occasion idéale de se déplacer ou de rendre visite à des proches dans les meilleures conditions possibles, sans se ruiner.

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« Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise visant à renforcer la dimension sociale du transport ferroviaire, à consacrer le principe du service public et à améliorer les conditions de déplacement des citoyens, en particulier les retraités qui ont dédié des années de leur vie au service de la patrie », explique la SNTF.

Rendez-vous au guichet dès le 1er juillet 2026

Ce rapprochement entre la SNTF et la CNR met en lumière l’importance de prendre soin des retraités, de rompre l’isolement et de faciliter chaque déplacement. Inutile de patienter trop longtemps pour en profiter : l’activation de la carte « Waqar » est fixée au 1er juillet 2026.

Pour obtenir ces billets à moitié prix, il suffira de se présenter directement auprès des guichets de vente et des points de service habituels de la SNTF. Une belle avancée qui remet le citoyen et le service public au cœur des priorités.

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Cette excellente nouvelle tombe à pic avec le coup d’envoi des vacances d’été. C’est une opportunité en or pour les seniors, qui pourront pleinement profiter de la saison estivale pour voyager, rejoindre les villes côtières, rendre visite aux familles ou s’offrir une escapade bien méritée à moindre coût.