Bonne nouvelle pour les particuliers : la procédure d’importation de voitures se simplifie !

Allègement de procédure annoncée pour l’importation de voitures par les particuliers. Après des mois de lenteurs et de procédures qui s’accumulent, l’administration des douanes instaure une mesure qui pourrait fluidifier l’arrivée des véhicules neufs dans les ports du pays.

En supprimant l’exigence du rapport d’expertise, les autorités veulent en finir avec les blocages qui freinent les automobilistes et engorgent les terminaux portuaires. Cette décision, prise lors d’une réunion tenue le 1er octobre, redessine le parcours de dédouanement et soulage tous ceux qui attendaient une simplification concrète.

La douane met fin au rapport d’expertise pour les voitures neuves importées par les particuliers

Selon le média Echourouk, les services des douanes ont adressé une note claire à leurs directions. Les véhicules neufs importés par des particuliers n’ont plus besoin du rapport d’expertise pour être dédouanés.

Cette suppression repose sur un principe simple, ces voitures disposent déjà d’une certification de conformité délivrée par le constructeur, ce qui rendait l’expertise au niveau des ports redondante et source de retards.

Le douanier-commissionnaire Mohamed Abbout explique que cette décision résulte d’une analyse des délais particulièrement longs constatés dans le traitement des véhicules importés par les particuliers. Selon lui :

Le rapport d’expertise rallongeait inutilement les procédures.

La présence d’une certification du constructeur suffit pour garantir la conformité.

L’exemption concerne uniquement les véhicules neufs.

L’objectif principal reste l’accélération du processus de dédouanement.

Il précise : « L’exonération vise les voitures neuves, déjà dotées d’une attestation de conformité du produit original. L’expertise réalisée dans les ports n’a plus lieu d’être ».

Une mesure qui accélère le dédouanement et réduit les pertes financières

Au-delà de la simplification administrative, les douanes cherchent aussi à contenir un autre problème. Les surcoûts engendrés par la stagnation des conteneurs dans les ports.

Selon les explications partagées, l’accumulation des véhicules non libérés génère une pression financière pouvant atteindre, en cas de saturation, jusqu’à 2 milliards de dollars par an en frais de location de conteneurs.

La réforme vise donc à :

Réduire les délais de sortie des véhicules.

Désengorger les ports et fluidifier le trafic des conteneurs.

Limiter les dépenses publiques liées au stockage prolongé.

Rassurer les importateurs particuliers en leur offrant une procédure plus lisible.

Cette décision marque ainsi une étape importante dans la gestion des importations de voitures destinées aux particuliers, un marché qui suscite une forte demande depuis la reprise des importations.

Une nouvelle dynamique pour les particuliers importateurs

En simplifiant le processus, l’administration veut rétablir un climat de confiance entre les services douaniers et les particuliers. L’exemption du rapport d’expertise pourrait :

Réduire les coûts supplémentaires liés à l’immobilisation.

supplémentaires liés à l’immobilisation. Encourager davantage de citoyens à importer leurs voitures dans un cadre clarifié.

Alléger la charge de travail des experts portuaires.

Si cette mesure se confirme dans la pratique, le dédouanement des véhicules devrait gagner en efficacité, donnant un signal positif à un marché automobile encore fragile et très surveillé.