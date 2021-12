Bonne nouvelle pour les nouveaux étudiants algériens au Canada

Suites aux différentes offres proposées par le Canada, de plus en plus d’étudiants algériens s’intéressent au pays d’érable pour poursuivre leurs études. Pour une meilleure intégration et adaptation à la vie au Canada, des sessions sont organisées au profit des étudiants nouvellement arrivés.

En effet, le Consulat Général d’Algérie à Montréal a annoncé via sa page Facebook qu’une session d’information et d’orientation sera organisée au profit des étudiants algériens nouvellement arrivés au Canada.

Il s’agit d’une rencontre entre des représentants du Consulat Général, des étudiants déjà inscrits dans les universités canadiennes ainsi que des intervenants communautaires de divers horizons, qui animeront cette session afin de faciliter aux étudiants algériens, nouvellement arrivés, de connaitre les différents aspects de la vie au Canada.

D’après la même source, la session aura lieu le dimanche, 26/12/2021 de 9h à 13h au siège du Consulat Général d’Algérie à Montréal sis au 3415, St-Urbain. Par ailleurs, le communiqué du consulat précise que les étudiants désirant assister à cette session devront s’inscrire en envoyant un courriel à l’adresse suivante : consalgmtl@consulatdz.ca

Le Canada multiple les offres au profit des étrangers

Depuis l’apparition de la pandémie de covid-19, de nombreux pays ont connu des pénuries d’effectif dans différents domaines, raison pour laquelle les offres se sont multipliées pour attirer les travailleurs et étudiants étrangers.

Le Canada a titre d’exemple a lancé divers programmes notamment « Entrée Express » qui permet d’avoir une résidence permanente ou encore le programme « Arrima » qui concerne exclusivement le Québec. À cela s’ajoute, le programme « Destination Canada », qui est considéré comme une véritable opportunité pour les personnes cherchant un emploi.