Bonne nouvelle pour les étudiants algériens : La bourse sera doublée “très prochainement”

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2024 – Une nouvelle ère s’ouvre pour les étudiants algériens. Le directeur général des finances au ministère de l’Enseignement supérieur, Abdelhakim Djebrani, a annoncé une excellente nouvelle : « la bourse de l’étudiant sera doublée ».

Cette décision fait suite à une première augmentation décidée par le président Abdelmadjid Tebboune, portant le montant de la bourse de 1 300 à 2000 DA.

Intervenant dans l’émission « L’invité de la rédaction », de la chaîne 3 de la Radio algérienne, Djabrani a précisé que « cette augmentation s’inscrit dans le cadre des réformes pédagogiques et logistiques initiées par le président de la République, qui a ordonné de revoir la situation sociale et éducative des étudiants dans le pays ».

Il a souligné que cette démarche impliquera plusieurs partenaires, dont le centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD), dans le but de se rapprocher du concept d’aide directe.

Dans ce contexte, Djabrani a affirmé que « la contribution de l’État à cet effort s’élève à 130 DA/jour (déjeuner, dîner et transport), alors que le coût d’impression d’un ticket de repas dépasse celui du service lui-même« .

Selon lui, « cette situation nous pousse à numériser le ticket universitaire. Actuellement, l’étudiant gère ses services via un portefeuille électronique afin de réduire ces coûts ».

Le directeur général a également révélé que « les sondages et les études menés au sein de la communauté universitaire indiquent que les étudiants sont prêts à payer un montant légèrement supérieur pour obtenir des services de meilleure qualité, notamment en ce qui concerne les repas ».

Les étudiants au cœur des réformes : bourses, logement, restauration, tout est revu

Cependant, Djabrani estime que la contribution de l’étudiant sera symbolique, afin de renforcer les ressources de l’ONOU (Office national des œuvres universitaires). Il a souligné que « l’État continuera à soutenir ces services à hauteur de 103 milliards de DA / an pour garantir la bourse, les repas et le transport ».

Pour mener à bien ce processus, Djabrani a indiqué que « des commissions ont été constituées avec la participation de chercheurs du Centre national de recherche en économie appliquée au développement, et que les résultats des sondages et des études seront mis à jour pour améliorer ce processus et permettre aux étudiants de mener une vie sociale et éducative meilleure« .

Il a ajouté que « la numérisation a permis de réaliser une économie de 10 milliards de DA dans le domaine de l’alimentation et de 2 milliards de DA supplémentaires dans le domaine du transport, ce qui a permis d’augmenter la bourse des étudiants sans avoir besoin de mobiliser des ressources supplémentaires de l’État ».

Afin de faciliter l’accès aux bourses, le gouvernement a supprimé plusieurs formalités administratives, telles que l’extrait du registre de commerce et le certificat d’exonération fiscale. Cette mesure permettra à un plus grand nombre d’étudiants de bénéficier de cette aide financière.

Le logement universitaire n’est pas en reste. Le parc immobilier a été considérablement renforcé ces dernières années, avec la construction de nouvelles résidences universitaires et la rénovation de celles existantes.

Concernant l’équipement des résidences en fournitures (matelas, couvertures, équipements de cuisine, cafés, etc.), il a affirmé que « l’État a déployé d’importants efforts, en plus d’améliorer les activités au sein des campus ».