Bonne nouvelle pour les automobilistes : Le prix des pneus va chuter de 55 %

La société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers, Naftal, a officialisé ce matin la signature d’un contrat de partenariat stratégique avec la multinationale allemande Continental pour l’importation d’un volume conséquent d’équipements automobiles.

L’accord porte sur l’importation de 1,5 million d’unités de pneus, a révélé Naftal dans un communiqué. Le partenariat prévoit une importation ambitieuse de pneus, démarrant avec une phase initiale de livraison fixée à un million d’unités. Progressivement, le volume des importations augmentera significativement pour atteindre l’objectif à terme de 4,5 millions de pneus.

Partenariat économique : Naftal Signe un contrat majeur avec l’allemand Continental pour l’importation de pneus

Selon Naftal, l’exécution de ce contrat permettra au consommateur algérien d’accéder à des pneus de la catégorie « Premium », reconnus pour leur haute qualité, tout en bénéficiant de prix très compétitifs.

La société précise que les réductions de prix se situeront dans une fourchette allant de 35% à 55% par rapport aux tarifs actuellement pratiqués sur le marché national.

🟢 À LIRE AUSSI : Spéculation sur les pneus en Algérie : 4 personnes lourdement condamnées

Naftal souligne que cette initiative est destinée à stabiliser le marché national et à assurer un approvisionnement constant pour le consommateur. Ce mécanisme de régulation rappelle le succès enregistré sur les prix des huiles moteurs de marques réputées, telles que Castrol et Liqui Moly, dont les tarifs ont chuté de plus de 72% après leur disponibilité assurée sur le marché algérien, toujours selon la même source.

Le déploiement et la commercialisation de ces pneus seront assurés à travers le vaste réseau commercial de Naftal, qui compte plus de 2 000 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire national.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie – Chine : Pékin réaffirme son partenariat stratégique et son amitié “profonde” avec Alger

Cette annonce intervient après une longue période de pénurie de pneus sur le marché national, une situation qui avait largement ouvert la voie aux pratiques spéculatives et à une flambée anormale des prix.

De nombreux automobilistes se retrouvaient contraints d’acheter leurs pneus à des tarifs exorbitants ou de se tourner vers des produits de qualité douteuse. L’arrivée massive de pneus Continental via Naftal vient donc mettre un terme à cette spirale inflationniste. Cette bonne nouvelle devrait apporter un réel soulagement aux automobilistes, garantir une meilleure disponibilité des produits et rétablir progressivement l’équilibre du marché.

🟢 À LIRE AUSSI : TIRSAM lance la vente de ses petits camions : voici le site officiel pour s’inscrire