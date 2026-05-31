Vignette auto : le ministère des Finances fait une annonce importante

Bonne nouvelle pour les automobilistes algériens. La Direction générale des impôts (DGI), rattachée au ministère des Finances, a annoncé la prolongation du délai légal pour l’acquisition de la vignette automobile pour l’année 2026. Initialement fixée à une date antérieure, la date limite est désormais reportée au mercredi 10 juin 2026.

La prolongation de la date limite d’acquisition de la vignette automobile en Algérie vise à faciliter la vie des citoyens. Elle touche directement les propriétaires de différents types de véhicules, offrant une plus grande flexibilité pour se conformer à cette obligation fiscale. Cette décision de la DGI s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue des services publics et d’adaptation aux besoins des contribuables.

Procédures d’achat de la vignette : traditionnelles et en ligne

Que vous soyez propriétaire d’une voiture de tourisme utilisée pour vos déplacements personnels, d’un véhicule utilitaire servant à votre activité professionnelle, ou encore d’un véhicule dédié au transport de voyageurs, cette prolongation vous concerne. Elle vous donne un peu plus de temps pour organiser vos finances et effectuer l’achat de votre vignette automobile en toute sérénité.

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Achat en ligne via la plateforme Qassimatouka

Afin d’éviter les bousculades de dernière minute et de faciliter la procédure, la DGI invite les contribuables concernés à s’acquitter de cette obligation sans tarder en empruntant l’un des nombreux canaux de paiement mis à leur disposition. Les usagers peuvent ainsi opter pour les voies classiques, à savoir les recettes des impôts et les bureaux de poste, ou privilégier l’alternative numérique via la plateforme officielle en ligne « Qassimatouka », un service d’e-paiement qui permet de régler sa vignette instantanément à l’aide d’une carte interbancaire (CIB) ou de la carte Edahabia d’Algérie Poste.

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Sanctions en cas de retard

L’administration fiscale rappelle qu’aucun autre sursis ne sera accordé. Passé le délai réglementaire du mercredi 10 juin 2026, les sanctions fiscales prévues par l’article 305 du Code du timbre seront rigoureusement appliquées :

Pénalité de 50 % : En cas d’achat spontané (volontaire) de la vignette par l’automobiliste après l’expiration de la date limite.

En cas d’achat spontané (volontaire) de la vignette par l’automobiliste après l’expiration de la date limite. Pénalité de 100 % : Si l’infraction (défaut de vignette ou retard) est constatée directement sur le terrain lors d’un contrôle par les agents habilités (services de sécurité ou agents des impôts).

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