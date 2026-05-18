Bonne nouvelle pour les Algériens : les frais de visa totalement supprimés pour cette destination

Envie de découvrir Pétra ou la mer Morte ? C’est le moment d’en profiter : l’ambassade de Jordanie en Algérie vient d’annoncer, dimanche 17 mai, la gratuité totale des frais de visa pour les voyageurs algériens.

Cette annonce s’accompagne de la simplification des démarches de visa, qui reste toutefois obligatoire pour les voyageurs algériens. Les démarches sont facilitées grâce à deux options : l’obtention du visa touristique directement à l’arrivée en Jordanie, ou le dépôt préalable de la demande auprès de l’ambassade de Jordanie à Alger.

C’est l’ambassade de la Jordanie en Algérie qui a fait l’annonce via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Les voyageurs algériens exemptés de frais de visa pour la Jordanie

Une nouvelle mesure vient faciliter le voyage des Algériens : l’exonération totale des frais de visa. L’ambassade de Jordanie en Algérie l’a officialisé dans un communiqué, précisant que les ressortissants algériens désireux de se rendre dans le Royaume hachémite n’auront aucun frais de délivrance à régler.

« L’ambassade de la Jordanie en Algérie tient à informer les Algériens qui souhaitent se rendre dans le Royaume qu’ils sont exemptés des frais de délivrance du visa jordanien », lit-on dans le communiqué.

Concrètement, les citoyens algériens n’ont plus rien à débourser pour leur visa. Le communiqué souligne d’ailleurs qu’aucune taxe n’est perçue par les autorités jordaniennes, que le voyageur choisisse de faire sa démarche auprès de l’ambassade ou de récupérer son visa à son arrivée sur le territoire.

La durée de séjour en Jordanie prolongée pour les touristes

Jusqu’à présent, la législation permettait aux visiteurs étrangers de rester seulement 30 jours sur le territoire jordanien. Ce séjour pouvait toutefois être prolongé de deux mois en effectuant une demande d’extension auprès d’un poste de sécurité local.

Désormais, les voyageurs étrangers – Algériens inclus – bénéficient d’une autorisation de séjour de 90 jours (trois mois) dès leur entrée en Jordanie. Une simplification bienvenue qui supprime une démarche administrative souvent jugée contraignante par les touristes.

Cette mesure s’applique aussi bien aux détenteurs d’un visa électronique (e-Visa) qu’aux personnes qui obtiennent leur visa directement à l’arrivée. Elle concerne spécifiquement deux types de séjours : le tourisme et le tourisme médical (voyages pour soins). Attention toutefois : ces nouveaux avantages ne s’appliquent pas aux voyageurs qui entrent sur le territoire jordanien avec un visa de travail.

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