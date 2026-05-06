Bonne nouvelle pour les Algériens aux USA : un nouveau consulat inauguré à San Francisco

Le réseau consulaire algérien s’agrandit : afin de mieux accompagner les Algériens établis sur la côte ouest des États-Unis, le Secrétaire d’État Sofiane Chaib a procédé à l’ouverture officielle du Consulat général d’Algérie à San Francisco, renforçant ainsi la proximité entre l’administration et sa diaspora.

Le ministère a annoncé, via un communiqué, que Sofiane Chaib a officiellement inauguré le Consulat général d’Algérie à San Francisco.

Cette première étape de sa visite de travail s’est déroulée en présence de diplomates et de représentants de la société civile algérienne établie dans la région.

Le consulat général d’Algérie à San Francisco ouvre ses portes

L’inauguration de cette nouvelle structure consulaire s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’engagement des hautes autorités du pays à :

Assurer une prise en charge optimale des préoccupations de notre communauté nationale à l’étranger.

Rapprocher l’administration du citoyen.

Garantir des services consulaires de qualité.

Cet événement constitue également une étape supplémentaire dans le processus de renforcement du réseau des centres consulaires algériens à travers le monde.

« L’ouverture de cette nouvelle structure consulaire s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de l’engagement des hautes autorités du pays pour une prise en charge optimale des préoccupations de notre communauté nationale à l’étranger, le rapprochement de l’administration du citoyen et la garantie de services consulaires de qualité. Elle constitue également une étape supplémentaire dans le processus de renforcement du réseau de nos centres consulaires à travers les différentes régions du monde ».

Le nouveau consulat couvre 19 États

Lors de cette inauguration, le Secrétaire d’État a inspecté les services consulaires pour s’assurer de l’efficacité de l’accueil. Il a particulièrement veillé à la qualité des prestations destinées aux ressortissants des 19 États de l’Ouest américain désormais rattachés à cette circonscription. Le Consulat général d’Algérie à San Francisco est ainsi l’autorité compétente pour les ressortissants résidant en :

Alaska, Arizona, Californie, Colorado ;

Dakota du Nord, Dakota du Sud, Hawaï, Idaho ;

Kansas, Montana, Nebraska, Nevada, Nouveau-Mexique ;

Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Washington et Wyoming.

Située au 465 California Street (Suite 900), la nouvelle représentation consulaire à San Francisco est désormais ouverte au public. Les services accueillent les ressortissants du mardi au samedi, de 9h à 15h, le consulat observant une fermeture hebdomadaire les dimanches et lundis.

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