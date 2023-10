Bonne nouvelle pour la diaspora algérienne : la BEA va bientôt ouvrir une agence en France

Bonne nouvelle pour la diaspora algérienne en France ! Les autorités monétaires françaises ont, d’une manière officielle, délivré à la Banque extérieure d’Algérie (BEA) l’agrément qui lui permet d’ouvrir en Hexagone une succursale 100 % algérienne. Cette dernière pourra entamer son activité avant la fin de l’année en cours.

C’est le ministre des Finances, Laaziz Faid, qui a annoncé en mai 2023, pour la première fois, le projet de la création d’une filiale de la BEA en France. Par la suite, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a fait savoir très récemment, lors de la présentation de la Déclaration de politique générale du gouvernement, que la BEA International France devrait obtenir son agrément avant fin 2023…

🔵 À LIRE AUSSI : Les agences BEA en France et Côte d’Ivoire entreront en service à cette date

C’est donc désormais chose faite. Selon nos confrères d’El Watan, les autorités monétaires françaises ont officiellement octroyé à la Banque extérieure d’Algérie le sésame lui permettant d’ouvrir sa filiale BEA International France. Une opération qui devra intervenir dans les toutes prochaines semaines.

BEA France : le plus gros investissement des banques algériennes à l’étranger

D’après la même source, le capital de la succursale française de la BEA s’élèvera au-delà des 100 millions d’euros. Cela en fait donc l’investissement le plus important des banques algériennes à l’étranger, puisque le capital de l’Algerian Union Bank (en Maurétanie) est de 50 millions $ et celui de l’Algerian Bank of Senegal est de 100 millions $.

Le plus gros enjeu pour BEA International France sera d’accueillir chez elle la diaspora algérienne établie à l’Hexagone (dont le nombre avoisine les 4 millions de personnes) en leur proposant des produits bancaires et des services financiers de qualité. Un énorme marché qu’il faudra savoir conquérir !

Du reste, la filiale algérienne ne se contentera pas des particuliers comme clientèle. Elle envisage aussi de partir à la chasse des opérateurs économiques (entreprises, investisseurs, hommes d’affaires…) et de proposer ses services aux représentations consulaires et diplomatiques.

Ainsi, l’implémentation de BEA International France constituera une étape supplémentaire dans le processus de renforcement de la présence économique de l’Algérie à l’étranger. Au mois de septembre dernier, le ministre des Finances et le ministre du Commerce ont inauguré deux (2) établissements bancaires algériens en Afrique.

🔵 À LIRE AUSSI : Une nouvelle banque algérienne s’installera en Côte d’Ivoire prochainement

Le premier est l’Algerian Union Bank (AUB), en Mauritanie — et dont le siège se trouve dans la capitale, Nouakchott —, le second est l’Algerian Bank of Senegal (ABS), dont le siège se trouve à Dakar. Ces deux institutions résultent d’un consortium de quatre banques algériennes, à savoir la BNA, la BEA, le CPA et la BADR.

En outre, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a récemment annoncé l’ouverture d’une banque algérienne en Côte d’Ivoire, avant la fin de l’année 2023.