Bonne nouvelle aux employés de la Fonction publique : Deux jours déclarés chômés et payés

La Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a annoncé aujourd’hui, mardi, 01 juillet 2025, que les journées des samedi 5 et dimanche 6 juillet 2025 seront des jours chômés et payés.

Cette décision intervient à l’occasion de la Fête de l’Indépendance (le 5 juillet) et de Achoura (le 10 Muharram de la nouvelle année hégirienne 1447).

Cette décision, conforme à la loi 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée, qui fixe la liste des fêtes légales, s’appliquera à l’intégralité du personnel. Sont concernés aussi bien les employés des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, que ceux des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus.

Le communiqué précise même que les personnels payés à l’heure ou à la journée bénéficieront également de cette mesure.

5 et 6 juillet : Deux jours fériés payés pour les agents de la Fonction publique

Cependant, dans un souci de garantir la continuité des services essentiels, les mêmes institutions, administrations publiques, établissements, offices et entreprises devront prendre les dispositions nécessaires pour maintenir les services organisés en mode de travail posté. Une mesure qui souligne l’équilibre entre la célébration nationale et l’impératif de service public.

Pour rappel, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait annoncé, mercredi dernier dans un communiqué, que le vendredi 27 juin 2025 marquerait le premier jour du mois de Muharram de l’an 1447 de l’Hégire.

Par conséquent, Achoura tombera le dimanche 6 juillet 2025. « À l’occasion de la Journée d’Achoura et conformément à la loi 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée fixant la liste des fêtes légales, la journée du dimanche 10 Moharam 1447 de l’Hégire, correspondant au 06 juillet 2025, est chômée et payée pour l’ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu’aux personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l’heure ou à la journée », précise la même source.