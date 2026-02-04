Bonatiro livre ses prévisions : les Algériens débuteront le jeûne du Ramadan 2026 à cette date

L’astronome algérien Loth Bonatiro s’est prononcé sur la date probable du premier jour du mois sacré de Ramadan pour l’année 2026, en se basant sur les calculs astronomiques.

Dans une déclaration accordée ce mardi au média Sabq Press, Bonatiro a apporté des précisions sur les conjonctions lunaires à venir. Selon ses analyses, la conjonction du soleil et de la lune (la nouvelle lune) se produira le 17 février à 13h03.

Bien que cette date corresponde au jour de l’observation du croissant (la Nuit du Doute), l’expert souligne une contrainte technique majeure :

« Étant donné que la conjonction aura lieu à cette heure précise, le laps de temps restant avant le coucher du soleil sera insuffisant pour permettre une observation visuelle du croissant de Ramadan », explique-t-il.

En suivant cette logique scientifique, Loth Bonatiro estime que le mois de Chaâbane devrait compter 30 jours. Par conséquent :

Le 18 février sera considéré comme le jour complétant le mois de Chaâbane.

Le 19 février 2026 marquera officiellement le premier jour du mois de Ramadan.

Il convient de rappeler que, malgré ces prévisions astronomiques, la décision officielle en Algérie revient traditionnellement à la Commission nationale de l’observation du croissant lunaire, relevant du ministère des Affaires religieuses.

Ramadan 2026 : Le CFCM annonce officiellement la date du début du jeûne en France

Alors que la communauté musulmane de France se prépare pour le mois sacré, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a pris les devants ce lundi 2 février en fixant la date du premier jour du Ramadan. Fondée sur des calculs astronomiques, cette annonce précède celle de la traditionnelle « Nuit du doute » de la Grande Mosquée de Paris.

C’est une annonce attendue chaque année avec ferveur par les quelque cinq millions de musulmans de l’Hexagone. Par le biais d’un communiqué officiel diffusé ce lundi, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a tranché : le mois de Ramadan 1447 de l’Hégire débutera officiellement le mercredi 18 février 2026.

Pour parvenir à cette conclusion, l’instance s’appuie désormais systématiquement sur les données scientifiques et les calculs astronomiques précis, plutôt que sur l’observation visuelle directe de l’astre lunaire.

Selon les précisions techniques fournies par le CFCM, la conjonction de la nouvelle lune aura lieu le mardi 17 février à 13h01, heure de Paris. Toutefois, le croissant ne sera pas visible dans des conditions optimales dès le mardi soir.

« Les conditions pour la visibilité de la nouvelle lune ne seront remplies que le 18 février 2026 », précise l’organisation pour justifier le début du jeûne le mercredi.

Cette annonce précoce souligne une nouvelle fois la coexistence de deux approches en France :

Le CFCM privilégie l’anticipation grâce aux calculs , permettant aux fidèles et aux professionnels de l’agroalimentaire de s’organiser.

, permettant aux fidèles et aux professionnels de l’agroalimentaire de s’organiser. La Grande Mosquée de Paris, fidèle à la tradition de l’observation oculaire, se réunira lors de la « Nuit du doute » prévue le 17 février prochain pour confirmer officiellement la date.

Malgré ces approches méthodologiques divergentes, les deux institutions tombent généralement d’accord sur les dates finales, évitant ainsi toute confusion au sein de la communauté. Le mois de Ramadan, pilier de l’islam marqué par le jeûne, la prière et le partage, devrait ainsi s’étendre jusqu’aux alentours du 20 mars 2026, date prévue pour l’Aïd el-Fitr.