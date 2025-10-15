Bon plan hiver : des billets France – Algérie dès 59 € avec ASL Airlines

ASL Airlines France lance une offre spéciale pour l’hiver : des vols vers l’Algérie sont disponibles à partir de 59 euros. Cette promotion vise à stimuler le trafic sur ses lignes à destination de l’Algérie durant la basse saison.

En proposant ces tarifs, la compagnie aérienne française cible principalement la diaspora algérienne en France, en leur promettant de voyager à moindre coût.

Le prix de départ des billets est de 59 euros, sous réserve de disponibilité. Ce tarif inclut un bagage cabine de 10 kilos, ainsi qu’un petit accessoire de 3 kilos, de dimensions 40x30x20. À noter que des prix de service de 4 euros s’ajoutent à ce prix.

ASL Airlines dévoile son offre d’hiver sur les lignes vers l’Algérie

La compagnie ASL France a annoncé sur ses réseaux sociaux une « offre Hiver » permettant de voyager vers l’Algérie au départ de huit villes françaises. L’offre, réservable sur www.aslairlines.fr, comprend un bagage cabine de 10 kg et un accessoire de 3 kg, mais exclut les frais de service de 4 euros.

Bien que la liste n’ait pas précisé la liste exacte des villes concernées, elle dessert habituellement des aéroports majeurs tels que Paris-CDG, Saint-Etienne, Lille, Toulon et Mulhouse. Cette large couverture régionale vise à satisfaire la forte demande pour les liaisons directes vers les principales destinations algériennes, dont Alger, Oran et Bejaia.

En proposant des tarifs si compétitifs, ASL Airlines confirme sa stratégie offensive sur le marché très concurrentiel des vols France-Algérie. Ce secteur est également animé par des acteurs majeurs comme Air Algérie, Transavia et Volotea, qui répondent eux-mêmes par des offres promotionnelles fréquentes.

L’accessoire cabine devient plus grand chez ASL Airlines

ASL Airlines a précédemment annoncé une excellente nouvelle qui facilitera les déplacements de ses passagers. En effet, la compagnie augmente la taille maximale autorisée pour l’accessoire personnel en cabine. Et ce sans aucun coût supplémentaire sur le prix du billet de voyage.

La dimension de l’accessoire cabine (sacoche d’ordinateur, sac à main, sac à dos) passe de 30x20x20 cm à un format nettement plus spacieux de 40x30x20 cm.

Cela signifie plus de place pour transporter vos objets essentiels (ordinateur portable, documents importants, trousse de toilette) directement avec vous. Vous bénéficiez ainsi d’une plus commodité et d’un espace optimisé en cabine. Ce changement est effectif immédiatement et cette franchise bagage reste, bien entendu, incluse dans le prix du billet de voyage.

