Bon plan été 2026 : Air Algérie casse les prix vers l’Espagne

Envie d’Espagne à petit prix ? Air Algérie dévoile une nouvelle mise à jour de ses tarifs promotionnels. La compagnie aérienne nationale casse les prix sur ses vols reliant l’Algérie à Alicante, une aubaine pour les voyageurs en quête de bons plans.

Profitant du début de la saison estivale, la compagnie aérienne nationale a partagé la nouvelle via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Ces nouveaux prix ont pour objectif de renforcer la compétitivité du transporteur aérien notamment sur les lignes vers l’Espagne, destination prisée des Algériens en été.

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Air Algérie met en promotion ses vols vers Alicante

Pour cette nouvelle campagne de promotions, Air Algérie cible deux de ses plus grands hubs nationaux. En effet, les voyageurs pourront ainsi s’envoler vers Alicante au départ de l’aéroport Houari Boumédiène d’Alger ou depuis l’aéroport Ahmed Ben Bella d’Oran.

En connectant le centre et l’ouest du pays directement à la côte espagnole, la compagnie nationale s’assure de répondre à une forte demande de la communauté algérienne à l’étranger et des vacanciers. Les prix annoncés sont les suivants :

Oran – Alicante : à partir de 18 900 dinars pour le voyage en aller-retour selon le Pack Light.

à partir de 18 900 dinars pour le voyage en aller-retour selon le Pack Light. Alger – Alicante (Pack Light) : au prix de 18 900 dinars le vol en aller-retour.

au prix de 18 900 dinars le vol en aller-retour. Alger – Alicante (au tarif complet incluant un bagage enregistré en soute) : au prix de 23 400 dinars le voyage en aller-retour.

Par ailleurs, Air Algérie explique que les réservations sont disponibles jusqu’au 30 juillet 2026. Cependant, l’offre de places reste limitée.



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La ligne vers Valence de retour dans le programme d’Air Algérie

Air Algérie a officiellement relancé sa liaison Valence-Alger et ce depuis le 14 juin 2026, après plusieurs mois d’absence. Deux vols hebdomadaires sont prévus pour répondre à la demande estivale. L’annonce a été faite par Air Algérie via une publication partagée sur ses réseaux sociaux.

Le programme prévoit deux rotations hebdomadaires, assurées chaque jeudi et dimanche. Pour rappel, Air Algérie avait déjà proposé cette liaison à l’été 2024, du 14 juillet au 13 septembre, avec deux rotations par semaine.

Quant aux prix, le tarif aller-retour Alger-Valence est proposé à partir de 57 259 dinars algériens (DA) par personne. Un aller simple depuis Alger coûte à partir de 41 770 DA, ou 204 euros au départ de l’Espagne.

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