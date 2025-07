Bon plan été 2025 : jusqu’à -30 % sur les traversées GNV vers l’Algérie

La compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci (GNV) a lancé une nouvelle offre promotionnelle pour ses passagers voyageant cet été en Algérie. Dans le cadre de cette initiative, la compagnie propose une réduction de 30% sur les prix de ses traversées.

Pour bénéficier de cette nouvelle remise, les voyageurs de la compagnie sont appelés à réserver leurs billets avant le 22 juillet 2025. Cette offre vise à encourager les réservations anticipées et à récompenser la fidélité de ses clients désireux de traverser la Méditerranée à destination de l’Algérie.

Pour rappel, GNV opère, depuis le début de la saison estivale, des connexions entre la France et l’Algérie. Depuis le port de Sète, la compagnie propose des liaisons régulières vers deux destinations majeures : Alger et Béjaïa.

Dernière chance : jusqu’à -30 % pour un été en Algérie

En pleine saison estivale, l’appel de l’Algérie, de la famille et des proches se fait sentir plus que jamais. Pour aider ses clients à planifier leurs vacances dans le pays, GNV a lancé une série de promotions, depuis le début de l’été. La dernière en date permet de faire des économies allant jusqu’à 30% sur les prix des traversées.

En effet, la compagnie maritime propose à ses passagers de réserver leurs billets de voyage avant le 22 juillet 2025 et de bénéficier d’une remise de 30% sur les prix de ses billets. L’offre est applicable sur l’ensemble des lignes du transporteur, notamment celles au départ du port de Sète au sud de la France, à destination d’Alger et de Béjaïa.

L’offre est soumise à des conditions de disponibilité. En d’autres termes, la réduction de 30% ne s’applique que dans la limite des places et des cabines disponibles pour chaque liaison et pour les dates de voyage souhaitées.

Des billets à partir de 131 euros pour août 2025

Sur son site de réservation, la compagnie maritime affiche ses billets de voyage en aller simple au départ d’Alger vers Sète au prix de 131 euros pour un voyage sur un siège, à 308 euros pour une cabine et 486 euros le trajet dans une suite.

Par ailleurs, GNV commercialise ses billets Béjaïa-Sète à partir de 186 euros pour le voyage en fauteuil, 287 euros pour une nuit en cabine et enfin à 652 euros pour l’aller simple dans une suite. Ces tarifs sont applicables sur les traversées programmées durant le mois d’août 2025.

Bonne nouvelle pour les membres de la diaspora ! GNV autorise le paiement en plusieurs fois avec Alma et PayPal. De plus, la compagnie autorise la prévente et offre à ses clients la possibilité de payer uniquement 20% du prix du billet, le reste dans un délai de 30 jours.

