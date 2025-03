Bon plan chez Air Algérie : des réductions sur les vols vers la France jusqu’au 31 décembre !

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, poursuit sa vague de promotions, visant à rendre les voyages vers le territoire national plus accessibles, sur plusieurs de ses liaisons vers la France. Au programme, plusieurs villes concernées par ces réductions, telles que Paris, Lyon, Lille et Marseille.

Cette initiative a pour objectif de faciliter les déplacements des membres de la diaspora et de renforcer les liens avec leur pays. Air Algérie affiche des prix imbattables sur ses billets de voyage au départ de cinq aéroports algériens.

À LIRE AUSSI : Finie la carte d’embarquement en papier : cette compagnie aérienne rend le smartphone obligatoire

Air Algérie : des allers-retours à des prix réduits pour les vacances d’été et au-delà

Ces nouvelles promotions permettent de voyager à des tarifs réduits, ce qui peut représenter une économie considérable, surtout pour les familles et les voyageurs en groupe. Plusieurs destinations sont cernées par cette nouvelle offre, à savoir :

Alger – Lille : à partir de 48 500 dinars algériens ;

Sétif – Paris : au prix de 37 950 dinars ;

Béjaïa – Lyon : à partir de 40 900 dinars algériens ;

Oran – Marseille : à compter de 39 600 dinars ;

Constantine – Paris : au prix de 37 100 dinars algériens.

Grâce à ses prix réduits, il est désormais possible de se déplacer plus souvent entre la France et l’Algérie et de réaliser des voyages qui n’auraient pas été envisageables avec les tarifs standards de la compagnie.

Les réservations disponibles jusqu’au 31 décembre 2025

Cette nouvelle offre tarifaire d’Air Algérie est soumise à des conditions de disponibilité. La promotion est disponible pour la réservation jusqu’au 31 décembre 2025 et s’applique sur une période de voyage qui s’étend jusqu’aux vacances d’été et au-delà.

En effet, ces réductions concernent les vols de la compagnie, en aller-retour, programmés jusqu’au 31 décembre 2025. L’occasion de planifier, suffisamment à l’avance, et de réaliser des économies importantes dans son budget de voyage. Par ailleurs, ces billets de voyage en classe économique ne sont pas remboursables. Air Algérie précise que l’offre autorise la modification du vol, en contrepartie de frais supplémentaires.

Le Canada, le Royaume-Uni, l’Espagne… Des destinations qui profitent de belles promotions

À l’occasion du Ramadan 2025, Air Algérie lance une promotion exceptionnelle de 50% sur l’ensemble de ses billets d’avion. La France figure en tête des destinations les plus prisées, avec des tarifs particulièrement attractifs : un Paris-Alger en aller-retour est proposé à partir de 157 euros. D’autres destinations européennes bénéficient également de réductions significatives : Madrid-Alger à partir de 154 euros aller-retour, et Rome-Alger dès 205 euros.

Les liaisons long-courriers ne sont pas en reste, notamment vers le Canada où réside une importante communauté algérienne. La liaison Alger-Montréal est accessible à 1140 euros aller-retour. Pour Londres, autre destination majeure de la diaspora, les billets sont disponibles à partir de 127 euros l’aller.

À LIRE AUSSI : Paris, Madrid, Montréal… Ces destinations profitent d’une réduction de 50% chez Air Algérie