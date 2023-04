BOMBARDIERS D’EAU ALGÉRIENS : les Russes publient les 1res images du second avion

DÉFENSE CIVILE – Si lors des deux dernières années (2021 et 2022) l’Algérie a dû réagir en catastrophe aux incendies de forêt qui ont ravagé le pays ; pour l’été 2023, elle pourra appréhender la situation avec plus de sérénité. Et pour cause, notre pays devrait disposer d’ici là d’au moins 2 avions bombardiers d’eau de fabrication russe.

En effet, après les feux de forêt de 2021, le ministère de la Défense nationale (MDN) a passé une commande de 4 avions bombardiers d’eau à la Russie. Il s’agit de la version la plus récente du modèle de la Beriev Aircraft Company, le Be-200. Une commande dont l’entreprise prévoit d’honorer la moitié avant la fin de l’année.

🚨 À LIRE AUSSI : Le 1er bombardier d’eau Beriev Be-200 bientôt livré à l’Algérie

Ainsi, la construction du premier Beriev BE-200 est finalisée et le bombardier d’eau sera livré à l’Algérie dans les prochains jours. Quant au second appareil, toujours en cours de construction, il a atteint un stade très avancé et il se peut que sa livraison intervienne dans les prochains mois.

Les ingénieurs russes partagent les premières images du second Beriev BE200 algérien

À ce propos, le site dédié à la sécurité et à la défense, menadefense.net, a révélé hier (5 avril 2023) que le constructeur United Aircraft Corporation (OAK) a diffusé sur son canal Telegram des images montrant que « la construction de l’appareil est dans sa dernière phase et a dépassé celle de l’assemblage du fuselage ».

🚨 À LIRE AUSSI : La 1re corvette Al-Moutassadi accoste au port d’Alger

Voici donc trois photos du chantier du bombardier d’eau algérien Beriev Be-200 que les ingénieurs russes ont diffusées hier et qui confirment l’appréciable avancement de l’opération de construction :

En outre, la même source fait savoir que plusieurs équipages algériens poursuivent, en Russie, une formation sur le pilotage d’avions bombardiers d’eau et les manœuvres d’extinction de feux de forêt. Un programme qu’assurent « des instructeurs chevronnés de Beriev et du ministère (russe) des Situations d’urgences ».

🚨 À LIRE AUSSI : L’ANP veut acquérir l’hélicoptère italien Leonardo AW249

Le site spécialisé ajoute que deux équipes, au moins, ont achevé leur formation. Et c’est à celles-ci que reviendra la responsabilité de ramener le premier appareil Beriev be200 en Algérie.