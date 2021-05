Bombardements israéliens sur Gaza : Le bilan s’alourdit

Dans la matinée de ce samedi 15 mai, l’armée sioniste a encore frappé. L’État Palestinien subit depuis plus d’une semaine des attaques et des bombardements incessants de la part des forces armées israéliennes. La nuit du vendredi à samedi a donc été sanglante pour les Palestiniens, le bilan des victimes s’alourdit.

Jusqu’à aujourd’hui, les raids ont fait plus de 139 martyrs. Cent trente-neuf morts dont 39 enfants victimes des raids israéliens, mais aussi 22 femmes martyres et plus de 900 blessés dans la ville de Gaza seulement. Le ministère de la Santé Palestinienne a déclaré que les attaques israéliennes ont fait plus de 1300 blessés entre Gaza, El-Qods et la Cisjordanie occupée. Un bombardement visant les habitations palestiniennes a fait 10 martyrs de la même famille.

Les explosions et les bombardements de fusée et roquettes israéliennes ont ciblé les habitations et les quartiers palestiniens. C’est un champ de fumée et de ruines qu’ont laissé les attaques israéliennes sur le territoire Palestinien.

« Le combat continu

Les Palestiniens continuent à lutter contre les forces israéliennes avec le peu de moyens à leurs dispositions. Le peuple palestinien essaie de contrer du mieux qu’il peut les attaques et tente de riposter en visant l’ennemi avec des roquettes, mais aussi en visant les soldats israéliens armés qui se présentent sur le territoire.

Selon AFP, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a prévenu que son armée ferait subir de « sérieux revers » au mouvement qu’il qualifie de « terroriste » Hamas. Il déclare ouvertement que les attaques ne cesseront pas et qu’un cessez-le-feu est loin d’être envisager, « Ils payent et continueront de payer chèrement. Ce n’est pas encore fini. »

Dans ce contexte, il est à noter que la ville de Gaza risque une grave pénurie d’énergie en raison des plusieurs lignes électriques principales alimentant la ville qui ont été touchées durant les bombardements. Il faut donc faire appel à une intervention urgente pour limiter les dégâts qui s’aggravent dans la bande de Gaza.