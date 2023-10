Bombardements israéliens sur Gaza : 849 morts et plus de 4000 blessés (bilan provisoire)

PALESTINE, BANDE DE GAZA, 10/10/2023 – Aujourd’hui (mardi 10 octobre), au quatrième jour des bombardements israéliens contre la bande de Gaza, le bilan des pertes humaines et dégâts matériels ne cesse de s’alourdir. En outre, Israël continue d’imposer un siège total à la population malgré les condamnations internationales.

Ainsi, le ministère de la Santé de la Palestine a annoncé ce mardi après-midi (aux environs de 16 h heure algérienne) que le nombre de victimes palestiniennes de l’agression israélienne globale contre la bande de Gaza et la Cisjordanie s’élève désormais à 849 morts et 4360 blessés.

Dans le détail, la même source précise que depuis le début des bombardements, le samedi 7 octobre, 830 martyrs sont tombés dans la bande de Gaza et 19 en Cisjordanie. En outre, les raids israéliens ont fait 4250 blessés à Gaza et 110 en Cisjordanie. On enregistre aussi 187 500 personnes déplacées depuis la bande de Gaza.

Concernant le bilan des dégâts matériels, la situation est tout aussi catastrophique. En plus du blocus total qui prive les 2,3 millions de Gazaouis d’eau, de gaz d’électricité, de nourriture et de médicaments, les bombardements de l’aviation israélienne continuent de ravager l’enclave palestinienne.

Ainsi, l’Agence de presse palestinienne, Wafa, a indiqué que les raids israéliens ont détruit, jusqu’à l’heure ou nous mettons sous presse, 22 639 logements, 48 écoles et 10 établissements de santé. La même source fait savoir qu’il y a 70 centres d’hébergement qui abritent environ 187 500 personnes déplacées à l’intérieur de la bande de Gaza.

L’OMS demande un couloir humanitaire vers la bande de Gaza

Par ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé la mise en place d’un couloir humanitaire vers la bande de Gaza, où Israël impose un « siège total » pour permettre l’acheminement des « fournitures médicales essentielles aux populations ».

« Un couloir humanitaire est nécessaire pour acheminer les fournitures médicales essentielles aux populations », a déclaré Tarik Jasarevic, porte-parole de l’OMS, lors d’un briefing de l’ONU à Genève. Ce dernier a précisé que l’organisation était en pourparlers avec les différentes parties.

« Nous avons besoin de ces fournitures. Les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner sans carburant, sans électricité. Les fournitures que nous avons prépositionnées sont déjà à un bas niveau, nous avons donc besoin que ces fournitures arrivent », a insisté le responsable de l’OMS.

De son côté, le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a rappelé que le droit international humanitaire « interdit » le siège total de Gaza. « L’imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire », a déclaré Volker Türk.

Pour rappel, l’attaque sans précédent que le Hamas a menée contre Israël, samedi 7 octobre, a fait au moins 900 morts coté israélien, tandis que et 150 personnes sont toujours portées disparues.