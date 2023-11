BOMARE COMPANY digitalise son réseau après-vente pour renforcer sa relation clientèle

STREAM, leader algérien de la fabrication de téléviseurs depuis 2006, a lancé en 2022 une campagne hors garantie couronnée de succès. Malgré l’expiration de la garantie standard de 5 ans, l’entreprise a réparé gratuitement des milliers de téléviseurs défectueux à travers le pays. Ce service après-vente exemplaire démontre l’engagement de STREAM envers ses clients. La marque est d’ailleurs la seule en Algérie à offrir une garantie de 5 ans sur ses téléviseurs, grâce à son expertise dans la fabrication de cartes électroniques depuis 2006 et dans la réparation de dalles depuis 2011.

Pour la deuxième année consécutive, STREAM s’engage à réparer gratuitement ses téléviseurs hors garantie. Le slogan « Réparez votre TV hors garantie gratuitement, deuxième chance » accompagne cette campagne visant à renforcer la satisfaction des clients et résoudre les problèmes techniques de leurs téléviseurs. L’objectif est de maintenir STREAM en tant que marque de confiance.

STREAM lance sa plateforme digitale de SAV pour moderniser le service après-vente. Cette innovation offre le suivi en temps réel des réparations et la prise de rendez-vous en ligne, améliorant ainsi l’expérience client. La stratégie digitale de STREAM vise plus de réactivité et de proximité avec les clients.

Lors de sa conférence, STREAM a présenté ses objectifs pour la campagne hors garantie 2023 : renforcer la proximité avec les clients via un SAV de qualité supérieure et des réparations rapides et efficaces, même hors garantie. La marque s’engage à offrir la meilleure expérience possible aux détenteurs de ses téléviseurs.

Grâce à l’innovation constante, STREAM confirme son leadership et son engagement satisfaction client en Algérie. La marque s’enorgueillit des progrès et actions pour offrir un SAV de qualité supérieure. L’objectif est de répondre aux attentes des consommateurs pour leur garantir une expérience positive mémorable.