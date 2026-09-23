Industrie auto : Une nouvelle usine de pièces détachées s’implante en Algérie

Le paysage de l’industrie automobile algérienne franchit une nouvelle étape vers l’intégration locale. La société « BOKS » vient d’obtenir une concession foncière pour la réalisation d’un complexe industriel spécialisé dans la fabrication et l’assemblage de composants, d’équipements et de pièces de rechange pour véhicules.

Implanté dans la zone industrielle de Tamzoura, dans la wilaya d’Aïn Témouchent, ce projet sera principalement dédié à la production de pièces de carrosserie métallique par découpage, emboutissage et formage.

L’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement (AAPI) a officialisé l’information via un communiqué, précisant que le contrat de concession a été délivré par le guichet unique décentralisé d’Aïn Témouchent afin de permettre la concrétisation rapide de cet investissement.

3 millions de pièces par an et une centaine d’emplois créés

Déployée sur une assiette foncière d’environ un hectare, cette unité de production industrielle sera axée sur l’usinage de pièces maîtresses de la structure automobile.

Le catalogue du site comprendra notamment la fabrication de toits de véhicules, de renforts et traverses de portes, de planchers de châssis, de traverses de pare-chocs ainsi que de planchers de coffre arrière.

Sur le plan opérationnel, l’usine affiche des ambitions élevées avec une capacité de production annuelle estimée à près de 3 millions d’unités.

Outre son impact direct sur le tissu industriel local, le projet devrait générer environ 107 emplois directs dès sa phase d’exploitation.

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Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la feuille de route nationale. Elle vise à densifier le réseau de sous-traitance et à élargir le socle d’entreprises locales capables d’alimenter les chaînes d’assemblage.

Un maillon clé pour l’écosystème Stellantis en Algérie

Cette attribution foncière vient concrétiser un partenariat stratégique scellé au début de l’année. En février dernier, la société BOKS a en effet conclu un accord de sous-traitance majeur avec le groupe Stellantis.

Grâce à ce contrat, l’équipementier approvisionnera directement l’usine FIAT d’Oran en pièces métalliques embouties.

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Pour le constructeur euro-américain, l’objectif est d’augmenter progressivement le taux d’intégration nationale. Ce choix repose ainsi sur le renforcement du tissu d’équipementiers locaux.

À terme, le site de Tamazoura constituera un maillon clé de cette dynamique. Il permettra notamment de réduire les importations de composants et d’ancrer la filière automobile dans le pays.

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