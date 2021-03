Boites de nuit : Le ras le bol des Béjaouis

La route nationale N° 24, reliant la wilaya de Béjaia à celle de Tizi Ouzou, a été fermée par les habitants de la localité de Saket, située sur la côte ouest de la ville des Hamadites. Les citoyens sont sortis exprimer leur ras le bol concernant les activités des boites de nuit dans cette région à haut potentiel touristique.

En effet, Les habitants des villages de la région touristique de Saket, située une dizaine de kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Béjaia, sont sortis aujourd’hui, mercredi 03 mars 2021, crier leur colère et leur mécontentement vis-à-vis des boites de nuits qui pullulent au sein de leur région.

Alcool, drogues et prostitution

Les Béjaouis, selon le quotidien arabophone Al Khabar, ont procédé à la fermeture de la route nationale N° 24, qui relie Béjaia à Tizi Ouzou. C’est également aux bords de cette route qu’une dizaine de boites de nuit gâchent apparemment la vie aux habitants.

Les contestataires dénoncent une absence totale des services de sécurité, ce qui a suscité un grand laisser aller et un flagrant laxisme de la loi et de la réglementation face à ce type d’activités.

En effet, l’absence de la réglementation au niveau des boites de nuit conduit vers des dérives assez dangereuses. Outre la vente illégale des boissons alcoolisées, la consommation de la drogue et des psychotropes, les citoyens se plaignent également du phénomène de la prostitution.

Les habitants des villages de la localité de Saket, et malgré le caractère touristique de leur région, demeurent des gens très conservateurs, qui se sentent de plus en plus impuissants face à cette invasion des mœurs légères.

Plusieurs autres manifestations de colère de ce genre ont déjà animé les citoyens de Béjaia, notamment ceux de la côte Est, qui sont sortis à plusieurs reprises pour dénoncer l’empire grandissant des boites de nuit dans la ville de Tichy.