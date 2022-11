Boissons énergisantes en Algérie : nouvelles conditions de vente

Le gouvernement a approuvé de nouvelles conditions de vente de boissons énergisantes en Algérie. En effet, selon une décision ministérielle conjointe, signée par les ministres du commerce, de la santé, des ressources hydrauliques et de l’agriculture.

La décision datée du 29 août 2022, publiée dans le numéro (75) du Journal officiel, comprend l’adoption des règlements techniques qui définissent les caractéristiques de certaines boissons. Similaire aux boissons énergisantes.

Cette dernière stipule aussi que les boissons énergisantes doivent être vendues exclusivement sur des étagères qui leur sont réservées et séparées des autres aliments et boissons.

D’un coté, la décision oblige les fabricants de ces boissons à inscrire plusieurs avertissements sanitaires sur leurs emballages comme suit :

Ne convient pas:

Aux femmes enceintes ou allaitantes

Aux enfants de moins de seize ans.

Aux patients diabétiques et hypertendus

Les personnes qui sont sensibles à la caféine

Les personnes souffrant d’épilepsie et d’insuffisance cardiaque, si les boissons contiennent de la taurine.

Les patients souffrant de maladies cardiaques ou de schizophrénie, et ceux souffrant du manque de sommeil, si les boissons contient du ginseng.

Quelles sont les mises en garde sanitaires à mentionner sur l’emballage ?

D’un autre coté, les mises en garde sanitaires supplémentaires doivent être lisible et indélébile, en un seul endroit sur l’emballage, comme suit :

Ne pas mélanger avec des boissons alcoolisées

Ne pas dépasser les 500 ml par jour

A ne pas boire pendant de l’exercice intense

Peut entraîner des troubles du sommeil

En outre, la décision autorise l’ajout de dioxyde de carbone aux boissons énergisantes, et peuvent être parfumées et/ou contenir du sucre et/ou des édulcorants ajoutés.

De plus, elle fixe les limites maximales des ingrédients autorisés à être ajoutés aux boissons énergisantes comme suit :

Caféine : 14.5 mg (min) – 32 mg (max) Taurine : 400 mg Glucuronolactone : 240 mg Inositol : 20 mg Niacine (Vitamine B3) : 8 mg Vitamine B6 : 2 mg Vitamine B1 : 8 mg Vitamine B2 : 4 mg Acide pantothénique (vitamine B5) : 4 mg Vitamine B12 : 2 microgrammes



Pour conclure, la décision en question invite toutes les personnes qui sont dans la fabrication et la vente de ces boissons à se conformer aux dispositions que contient cette décision, et ce dans un délai d’un an à compter de la date de sa publication au Journal officiel (13 novembre 2022).