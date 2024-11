BMS Vigilance ROUGE : Plus de 60 mm de pluies dans ces 4 wilayas à partir de ce dimanche soir

L’Office national de la météorologie a émis un BMS annonçant des pluies orageuses intenses sur plusieurs wilayas du pays.

Selon cette alerte de niveau 3, les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa et Jijel seront particulièrement touchées par ces intempéries, à partir de 18 heures ce soir jusqu’à 6 heures du matin, demain, lundi. D’après ce BMS, les précipitations dépasseront les 60 mm.

Face à cette situation, la Direction générale de la protection civile a appelé l’ensemble des citoyens à redoubler de vigilance et à prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter tout incident.

Par ailleurs, l’Office national de la météorologie a émis une autre alerte de niveau 2 (symbolisée par la couleur orange sur la carte de vigilance). Ainsi, les wilayas d’Alger, de Blida et de Tipaza seront touchées par des précipitations dont les quantités varieront entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre localement 50 mm.

Cette alerte sera valable à partir de 15 heures ce dimanche et ce jusqu’à 15 heures lundi.

BMS Vigilance ROUGE : Conseils pratiques pour faire face aux intempéries

Les autorités recommandent notamment aux conducteurs de réduire leur vitesse, d’utiliser les feux de croisement même en plein jour, de respecter les distances de sécurité et d’éviter les manœuvres dangereuses. Il est également déconseillé de s’approcher des oueds et des ravins.

Par ailleurs, les parents sont invités à surveiller leurs enfants et à les sensibiliser aux dangers liés aux intempéries. Il est formellement interdit de traverser les oueds à pied ou en voiture. Les citoyens sont également priés d’éviter de s’abriter sous les ponts ou dans les tunnels.

En cas d’inondation à l’intérieur d’un logement, il est conseillé de couper l’électricité et le gaz et de se réfugier aux étages supérieurs. Si un véhicule tombe en panne dans l’eau, il est impératif d’en sortir rapidement et de se diriger vers un endroit surélevé.