BMS vigilance « orange » : un épisode pluvieux intense attendu dans plus de 20 wilayas dès 13h

L’ONM (Office National de Météorologie) vient d’émettre un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) de niveau de Vigilance Orange, à partir de ce lundi jusqu’à demain mardi marqué par des intempéries pour les habitants de 24 wilayas de l’Algérie.

Selon les prévisions de l’ONM, des pluies orageuses parfois sous forme d’averses sont attendues, accompagnées de rafales de vent sous les orages. Les habitants des wilayas concernées sont appelés à la prudence.

Alerte Météo : 24 vilayas en vigilance Orange

Le premier concerne des wilayas de l’ouest et du centre-intérieur du pays. Les quantités de pluie pourraient atteindre entre 20 et 40mm. Les wilayas concernées sont : Chlef, Sidi Bel Abbes, Mascara, Saida, Relizane, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Nord de Naâma, Nord d’El Bayadh, Nord de Djelfa, Nord de Laghouat et M’Sila.

La validité est en cours jusqu’au Lundi 17 Novembre à 21h00.

Le deuxième concerne principalement quatre wilayas de l’ouest qui sont : Tlemcen, Ain Témouchent, Oran et Mostaganem. Les quantités de pluie pourraient atteindre entre 20 et 40mm. La validité est du Lundi 17 Novembre à 12h00 au Mardi 18 Novembre à 12h00.

Enfin, le troisième concerne les quatre wilayas du centre Tipaza, Blida, Alger et Boumerdes. La wilaya d’Ain Defla y est également concernée. La quantité de pluie est estimée entre 20 et 40mm. La validité est du Lundi 17 Novembre à 13h00 au Mardi 18 Novembre à 03h00.

Saison hivernale en Algérie : appel à la vigilance du ministère de l’Intérieur

Par ailleurs, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales a appelé, dans un communiqué officiel, les citoyens à faire preuve d’une vigilance accrue face aux risques liés à l’utilisation des différents appareils de chauffage. L’institution a insisté sur la nécessité de respecter strictement les consignes de sécurité, soulignant que toute négligence peut entraîner des conséquences dramatiques, notamment en période de baisse des températures.

Le ministère a indiqué que les unités de la Protection civile ont enregistré, au cours des derniers jours, une série d’incidents d’asphyxie provoqués par des fuites de Monoxyde de carbone émanant d’équipements défectueux ou mal ventilés. Ces accidents, survenus avec l’arrivée du froid, ont malheureusement coûté la vie à plusieurs citoyens, rappelant une fois de plus la dangerosité de ce gaz inodore et mortel.

Les autorités ont ainsi renouvelé leur appel à l’ensemble de la population pour vérifier régulièrement l’état de leurs appareils, assurer une aération continue des habitations et contacter les services spécialisés en cas de panne ou d’anomalie. Elles ont également invité les familles à sensibiliser leurs proches, particulièrement les personnes âgées et les enfants, aux gestes de prévention indispensables durant la saison hivernale.

