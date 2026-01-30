BMS – Vigilance ORANGE : Plus de 50 mm de pluies dans ces wilayas à partir de ce samedi

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une série d’alertes de niveau 2 pour prévenir d’une dégradation climatique majeure touchant le nord et le sud du pays entre ce vendredi 30 janvier et le dimanche 1er février 2026.

Une perturbation pluvieuse active traverse actuellement le territoire d’ouest en est, impactant au total 23 wilayas avec des cumuls de précipitations particulièrement importants sur le littoral oriental.

L’épisode a débuté ce vendredi soir à 18h00 dans l’Ouest et le Centre-Ouest, où les wilayas de Mostaganem, Mascara, Saïda, Relizane, Tissemsilt et Tiaret sont placées sous surveillance jusqu’à samedi matin 03h00 avec des précipitations prévues entre 20 et 30 mm.

La zone de vigilance s’étendra ensuite au Centre du pays le samedi 31 janvier, de 03h00 à 15h00, touchant les wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, Médéa et Aïn Defla, avec des quantités similaires de pluie.

La situation la plus critique concernera la partie Est du pays, avec une validité allant du samedi à 06h00 jusqu’au dimanche à 06h00. Les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras recevront des quantités de pluie comprises entre 20 et 30 mm, pouvant dépasser localement les 50 mm, notamment sur les régions côtières.

Alerte aux Vents Violents : Des rafales dépassant les 110 km/h

Parallèlement aux pluies, une activité éolienne particulièrement dangereuse est attendue sur 46 wilayas.

Tempêtes de sable au Sud :Le samedi, de 09h00 à 21h00, les wilayas de Ghardaïa, Ouled Djellal, El M’ghair, Touggourt, le nord d’Ouargla, El Oued et Biskra subiront des vents de 60 à 70 km/h, avec des rafales pouvant excéder 110 km/h. Ces vents seront accompagnés de tempêtes de sable réduisant considérablement la visibilité.

Bourrasques sur le Nord et l'Est : À partir de samedi 06h00 jusqu'à minuit, un vent puissant soufflera sur les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa. Les vitesses moyennes oscilleront entre 60 et 80 km/h, atteignant des pics de 100 à 110 km/h, notamment sur le littoral.

Les autorités appellent les citoyens, en particulier les usagers de la route et les marins, à la plus grande vigilance face à ces conditions météorologiques extrêmes.