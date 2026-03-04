BMS – Vigilance « ORANGE » : Plus de 50 mm de pluies dans ces 31 wilayas à partir de ce mercredi

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs Bulletins Météorologiques Spéciaux (BMS) de niveau de vigilance « Orange ». Une perturbation active traverse le pays dès ce mercredi, apportant des averses parfois violentes et des chutes de grêle localisées.

L’instabilité a débuté dès mercredi matin sur la partie occidentale du pays. Les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Bel Abbes, Mascara et Relizane sont placées sous surveillance jusqu’à vendredi 03h00 au moins. Les quantités de pluie attendues dans ces régions oscilleront entre 20 et 40 mm, avec des pointes pouvant dépasser localement les 50 mm, notamment sur les zones côtières.

Météo Algérie : Fortes pluies et orages attendus sur le Centre et les Hauts Plateaux

À partir de mercredi soir (20h00) et jusqu’à jeudi matin, l’activité orageuse gagnera en intensité sur un large axe allant de Djelfa à Tébessa. Ce bulletin concerne particulièrement les wilayas de Ouled Djellal, El Meghaier, Biskra, Khenchela, Batna, M’Sila, Bouira, Bordj Bou Arreridj et Sétif. Les cumuls y sont estimés entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre localement 40 mm.

Parallèlement, durant la nuit de mercredi à jeudi, les pluies s’étendront vers les wilayas du Centre, incluant Saida, Tiaret, Tissemsilt, Ain Defla, Médéa, Blida, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou et Bejaia. Ces précipitations, prévues entre 01h00 et 10h00 du matin jeudi, devraient atteindre les 30 mm.

Alerte BMS : Le Sud algérien sous surveillance face aux averses orageuses ce jeudi

Le BMS souligne également que cette dégradation touchera certaines régions sahariennes. Le Nord d’Illizi ainsi que les wilayas d’In Salah et Ouargla seront affectées par ces pluies le jeudi, entre 02h00 et 15h00, avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm.

Face à ces conditions météorologiques dégradées, marquées par des risques de chutes de grêle et des cumuls importants en peu de temps, la plus grande prudence est recommandée sur les routes et à proximité des oueds.

Le retour de la neige sur les sommets

Outre ces pluies intenses, ce mercredi 4 mars marque également le retour de la neige sur les hauteurs du pays. Tandis que la douceur persiste sur le littoral avec des températures atteignant 28°C, un refroidissement sensible touche les reliefs de l’Ouest. Les flocons sont attendus sur les sommets culminant à plus de 1 500 mètres d’altitude.

Cette incursion hivernale, bien que localisée sur les cimes, renforce l’instabilité de cette perturbation et appelle à une vigilance accrue pour les automobilistes empruntant les cols de montagne, où le vent soufflant à 50 km/h pourrait réduire la visibilité.