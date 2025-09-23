BMS – Vigilance « ORANGE » : Plus de 50 mm de pluies dans ces 23 wilayas à partir de ce mardi

Alors que la première semaine de la rentrée bat son plein, le temps se gâte sur plusieurs régions du nord de l’Algérie. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis deux Bulletins Météorologiques Spéciaux (BMS) annonçant de fortes pluies orageuses sur plusieurs régions du nord de l’Algérie, ce mardi 23 septembre 2025. Ces intempéries, classées en niveau de vigilance 2, pourraient engendrer des cumuls de pluie significatifs et des perturbations.

BMS : Pluies modérées à fortes sur le Centre-Ouest et l’Est

Un premier BMS concerne les wilayas intérieures et de l’Est du pays. Les wilayas de Naâma, El Bayadh, Laghouat, Tiaret, Djelfa, M’sila, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa sont touchées.

Les quantités de pluie attendues sont comprises entre 20 et 30 mm, avec des pointes possibles à 40 mm. Ce phénomène a débuté à 13h00 et devrait se poursuivre jusqu’à 23h00 ce soir.

Fortes pluies sur le littoral Est

Un second BMS, plus étendu dans le temps, vise les wilayas du littoral et de la Kabylie. Les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf sont concernées. Les précipitations y seront plus intenses, avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm, et des pointes pouvant atteindre ou dépasser les 50 mm.

🟢 À LIRE AUSSI : Alerte météo en Algérie : vigilance « jaune » pour pluies et orages émise pour ce mardi 23 septembre

Ce phénomène a débuté à 14h00 ce mardi et est prévu de durer jusqu’à 10h00 le mercredi 24 septembre 2025. Les autorités appellent à la vigilance, notamment face aux risques d’inondations localisées.

À Alger, une mobilisation active pour prévenir les inondations

Face aux premières pluies de la saison et à l’intensification annoncée des intempéries, les autorités de la wilaya d’Alger ont renforcé les dispositifs de prévention. Objectif : éviter que les averses ne se transforment en catastrophes, comme cela a pu être le cas les années précédentes.

Les autorités locales, en collaboration avec les services de la Direction des travaux publics (DTP) et de l’Établissement de maintenance des réseaux routiers et d’assainissement (Asrout), ont lancé une vaste opération de maintenance et d’entretien des infrastructures d’assainissement. L’objectif est clair : prévenir les inondations, assurer la sécurité des citoyens et garantir la fluidité de la circulation.

🟢 À LIRE AUSSI : Rentrée scolaire en Algérie : pluies et orages prévus ce 21 septembre, voici les wilayas concernées

Selon Aiter Saâdoune, directeur d’Asrout, les équipes sont mobilisées en continu, avec une intensification des opérations à l’approche de l’automne, en particulier dans les zones jugées à risque. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre le 1er juillet et le 24 août, pas moins de 54 246 avaloirs ont été curés, ainsi que 2 497 regards et caniveaux. L’établissement s’est également attelé au curage des avaloirs de plusieurs trémies, notamment sur les places du 1er-Mai et d’Addis-Abeba.

De son côté, la DTP a mobilisé 1 355 agents et des moyens matériels conséquents pour évacuer les eaux de pluie et nettoyer les infrastructures. Depuis le début de l’opération, la DTP a déjà entretenu 2 200 égouts et 7 500 avaloirs, tout en procédant au curage de 130 km de canalisations d’eaux pluviales. Les équipes s’attachent également à identifier les « points noirs » et les zones de danger pour une intervention ciblée.