BMS – Vigilance « ORANGE » : Plus de 40 mm de pluies dans ces 15 wilayas à partir de ce vendredi soir

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) appellent à la plus grande vigilance. Un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) de niveau « Orange » annonce d’importantes perturbations climatiques dès ce vendredi soir, affectant plusieurs régions du pays jusqu’à dimanche.

Ces intempéries se manifesteront par des pluies orageuses soutenues, accompagnées localement de chutes de grêle et de violentes rafales de vent.

Le front pluvieux touchera d’abord le Sud-Ouest, plaçant les wilayas de Béchar et le nord de Béni Abbès sous haute surveillance. Les premières averses sont attendues ce vendredi à partir de 21h00 et devraient se poursuivre jusqu’à samedi, 18h00.

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Durant cette période, les cumuls de pluie estimés varieront entre 20 et 40 mm, marquant une activité orageuse particulièrement intense dès l’entame du week-end.

Météo Algérie : Détail des zones concernées et des cumuls prévus jusqu’à dimanche

La perturbation gagnera ensuite les Hauts Plateaux, notamment les wilayas de Naâma, El Bayadh et la région d’El Abiodh Sidi Cheikh. Dans ces zones, le début des précipitations est prévu pour samedi matin à 09h00 et s’étalera jusqu’au dimanche à 06h00.

Les quantités d’eau attendues se situeront généralement entre 20 et 30 mm, mais les services météorologiques préviennent que ces seuils pourraient localement franchir la barre des 40 mm.

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Enfin, l’instabilité atteindra une vaste partie de l’Ouest et du Centre-Ouest dès la mi-journée du samedi. Sont concernées les wilayas de Tlemcen, El Aricha, Aïn Témouchent, Tiaret, Ksar Chellala, Mascara, Relizane, Tissemsilt, Sidi Bel Abbès et Saïda. Les pluies y débuteront aux alentours de midi et persisteront au moins jusqu’à la même heure le lendemain.

Pour l’ensemble de ces localités, les services de l’ONM prévoient des cumuls significatifs compris entre 20 et 40 mm, nécessitant une prudence accrue de la part des citoyens et des usagers de la route.

Effectivement, une vigilance accrue est vivement conseillée aux automobilistes circulant durant cette période d’intempéries. Par ailleurs, les riverains des zones situées à proximité des oueds doivent rester en alerte face aux risques de crues soudaines.