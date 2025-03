BMS – Vigilance « orange » pluies et chutes de neige dans plusieurs wilayas ce 30 mars

Ce dimanche 30 mars marque la fin du mois sacré du Ramadan, une journée qui précède les célébrations de l’Aïd El-Fitr en Algérie. Cependant, les prévisions météorologiques annoncent un climat particulièrement rigoureux pour cette période festive. De fortes pluies et des chutes de neige devraient s’abattre sur plusieurs régions du pays, ajoutant une touche hivernale à cette occasion.

Les services de Météo Algérie ont émis plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS) mettant en garde contre des précipitations soutenues dans plusieurs wilayas, notamment celles de l’est.

Le premier BMS concerne les wilayas de Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras, ces dernières connaîtront des averses orageuses avec des cumuls estimés entre 20 et 40 mm. Ces précipitations s’étendront ce dimanche 30 mars à 12h jusqu’à 23h.

Plus au centre et sur la côte, des pluies plus abondantes sont attendues à Béjaïa, Jijel, Skikda, Sétif, Mila et Constantine, avec des cumuls allant de 30 à 50 mm et pouvant dépasser localement 70 mm. Cet épisode pluvieux a commencé le samedi 29 mars à 18h et se poursuivra jusqu’à 23h ce dimanche.

Alerte météo en Algérie : chutes de neige attendues dans plusieurs régions !

Les reliefs ne seront pas en reste, avec des chutes de neige prévues sur plusieurs wilayas du nord et de l’est du pays.

Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine et Guelma verront des flocons dès 1100 m d’altitude. L’épaisseur de neige estimée varie entre 10 et 15 cm, avec un début des chutes le samedi 29 mars à 21h jusqu’au dimanche 30 mars à 9h.

Plus au sud, les wilayas de Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa seront également concernées avec des accumulations comprises entre 5 et 10 cm, ce dimanche 30 mars entre 3h et 12h.

Bulletin météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce dimanche ?

Alors que les Algériens s’apprêtent à célébrer l’Aïd El-Fitr, la météo s’annonce contrastée à travers le pays. Selon les dernières prévisions, le temps variera considérablement d’une région à l’autre, alors qu’un ciel pluvieux couvrira les régions du centre et de l’est, l’ouest bénéficiera d’un ciel partiellement nuageux avec quelques éclaircies.

Les chutes de neige qu’a annoncé l’Office National de la Météorologie (ONM) s’accompagneront d’une baisse notable des températures sur le nord du pays. Sur les régions côtières, les maximales oscilleront entre 14 et 23 °C, tandis que les zones intérieures enregistreront des valeurs comprises entre 11 et 20 °C. De fortes rafales de vent, atteignant jusqu’à 60 km/h, accentueront la sensation de fraîcheur, notamment dans les wilayas touchées par la neige.

En revanche, le sud du pays bénéficiera d’une tout autre dynamique météorologique. Sous un soleil généreux, les températures grimperont entre 23 et 42 °C, offrant un climat printanier pour les célébrations. Cependant, des vents soufflant jusqu’à 60 km/h pourraient soulever du sable et réduire la visibilité dans certaines zones.