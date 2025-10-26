BMS Vigilance ORANGE : Jusqu’à 40 mm de pluies dans ces 14 wilayas à partir de ce dimanche soir

Les habitants du Nord de l’Algérie sont priés de prendre leurs précautions. Les services météorologiques ont émis un bulletin spécial annonçant des prévisions alarmantes pour la soirée de ce dimanche et la matinée de demain, lundi 27 octobre 2025.

De très fortes pluies et des averses orageuses localement considérables sont attendues sur une grande partie des wilayas du littoral et de l’intérieur proche.

Le temps pluvieux s’installera dès cette nuit, avec des pluies qui pourraient atteindre une intensité locale notable. Les quantités de précipitations prévues sont estimées entre 20 et 40 mm sur les régions concernées.

BMS Pluies : Voici les wilayas placées en vigilance

Ce bulletin spécial, dont la validité s’étend du dimanche 26 octobre 2025 à 21h00 jusqu’à lundi 27 octobre 2025 à 09h00, concerne pas moins de quatorze wilayas du Nord :

Aïn Témouchent

Oran

Mostaganem

Mascara

Relizane

Chlef

Tipaza

Blida

Alger

Boumerdès

Tizi Ouzou

Béjaïa

Jijel

Skikda

Les autorités appellent à la plus grande prudence, notamment sur les routes et dans les zones habituellement sujettes aux inondations ou aux crues soudaines, compte tenu de l’intensité potentielle de ces averses.

Malgré ces intempéries, les températures resteront relativement clémentes. Sur les zones côtières, les maximales oscilleront entre 27 et 34 degrés. Elles grimperont légèrement dans les régions intérieures, où le mercure atteindra entre 27 et 36 degrés. Le vent, dans ces zones, soufflera modérément, avec une vitesse estimée à 30 km/h.

En contraste total avec le Nord, les régions du Sud du pays connaîtront un temps résolument ensoleillé ce lundi. Les températures y seront particulièrement élevées, variant entre 32 et 40 degrés. De plus, les vents y seront plus soutenus, avec des pointes pouvant atteindre 40 km/h.

Les services météorologiques recommandent aux citoyens des wilayas du Nord de rester informés de l’évolution de la situation et de suivre les consignes de sécurité des autorités locales.

En conclusion, si ces pluies exigent prudence et vigilance, elles offrent aussi un côté positif : hier, l’Algérie a montré sa force collective en plantant plus d’un million d’arbres en une seule journée. Ces averses pourraient d’ailleurs venir arroser ces jeunes pousses, symbole d’un pays qui se renouvelle et se mobilise pour son environnement. Entre ciel et terre, cette pluie devient ainsi un allié inattendu pour verdir davantage le pays et nourrir l’espoir d’un avenir plus durable.