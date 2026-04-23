BMS – Vigilance orange : fortes pluies attendues dans plusieurs wilayas, voici les régions concernées

Un changement météorologique brutal s’annonce sur plusieurs wilayas du pays dans les prochaines heures. Alors que les citoyens s’attendaient à un climat clément, les dernières prévisions de l’Office National de la Météorologie dévoilent un tout autre scénario. Faut-il s’attendre à des perturbations majeures ? Voici les détails région par région et ce que vous devez absolument savoir avant de sortir de chez vous aujourd’hui.

Après une parenthèse printanière marquée par un temps clément et des températures agréables, la météo amorce un virage plus instable en cette fin de semaine. Les services de l’Office national de la météorologie annoncent le retour des précipitations sur plusieurs régions du pays, avec un Bulletin météo spécial (BMS) plaçant de nombreuses wilayas en vigilance orange.

Changement de temps dès vendredi après-midi

Les modèles météorologiques confirment l’installation progressive d’une perturbation atmosphérique active dès ce vendredi 24 avril. Celle-ci touchera en premier lieu les régions de l’ouest, avant de s’étendre vers le centre du pays.

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Dans ce contexte, les services météorologiques prévoient des pluies parfois soutenues sur un large territoire. Les wilayas concernées par cette alerte incluent notamment Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem et Chlef sur le littoral ouest, mais aussi Tipaza, Médéa, Blida et Bouira dans les régions du centre.

Des précipitations significatives attendues

Les zones de l’intérieur ne seront pas épargnées. Des précipitations sont également attendues à Naâma, Saïda, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Tissemsilt et Tiaret, ainsi que sur le nord de la wilaya d’El Bayadh et à Aïn Defla.

Selon les données communiquées dans le cadre de ce BMS, les quantités de pluie devraient osciller entre 20 et 40 mm. Des cumuls qui, sans être exceptionnels, restent suffisamment importants pour impacter les conditions de circulation et le quotidien dans certaines zones.

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La validité de cette alerte s’étend du vendredi 24 avril à 15h00 jusqu’au samedi 25 avril à 15h00 au minimum, laissant présager un épisode pluvieux continu sur près de 24 heures.

Vigilance recommandée face aux conditions instables

Ce retour des précipitations intervient dans un contexte de transition saisonnière, souvent marqué par des épisodes météorologiques brusques. Les autorités appellent à la prudence, notamment sur les routes, où les chaussées humides peuvent rapidement devenir piégeuses.

Les usagers doivent également rester attentifs aux éventuelles accumulations d’eau dans les zones urbaines sensibles, ainsi qu’aux ralentissements de circulation que pourraient provoquer ces intempéries.

Ce nouvel épisode pluvieux confirme une tendance classique du printemps en Algérie : une alternance rapide entre périodes de douceur et retours d’instabilité. Une dynamique à surveiller de près dans les prochains jours, alors que la saison avance vers des conditions plus contrastées.

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Météo Algérie : fortes pluies et orages attendus ce jeudi soir dans plusieurs wilayas

Dès la soirée de ce jeudi, une perturbation active gagnera les régions intérieures du pays. Les premières averses devraient apparaître en milieu d’après-midi avant de s’intensifier progressivement au fil des heures, installant un temps franchement perturbé durant la nuit.

Un large couloir intérieur concerné

Selon les prévisions, cet épisode pluvio-orageux touchera un axe étendu allant de l’est à l’ouest du pays. Les wilayas de Tébessa, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Khenchela et Batna figurent parmi les premières zones concernées à l’est.

Plus à l’intérieur, les précipitations gagneront également M’sila, Djelfa et Tiaret, avant de s’étendre vers les régions de Saïda et Sidi Bel Abbès. À l’ouest, Oran et Tlemcen devraient aussi enregistrer des pluies orageuses, signe que la perturbation couvrira un territoire particulièrement large.

Le sud-ouest et certaines zones sahariennes ne seront pas épargnés. Les wilayas de Béchar, Béni Abbès, Biskra, Mascara et Adrar devraient également connaître des passages pluvieux parfois accompagnés d’activité orageuse.

Quelle est la validité de cet épisode pluvieux ?

Les services météorologiques situent le début de cet épisode à partir de 15h00. Les précipitations se maintiendront ensuite durant toute la soirée et une grande partie de la nuit, avec une accalmie progressive attendue vers 06h00 du matin.