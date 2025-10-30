BMS vigilance « orange » : 50 mm de pluies et risque d’inondation dans 17 wilayas dès ce jeudi soir

L’Algérie se prépare à affronter un épisode météorologique d’une intensité notable. Cette fin de semaine s’annonce particulièrement mouvementée avec une alerte orange lancée par l’Office National de la Météorologie (ONM).

La prudence est de mise, car des averses orageuses significatives, potentiellement accompagnées de grêle et de fortes rafales, vont balayer une large partie du littoral et de l’intérieur, faisant craindre des débordements et des perturbations.

Les services de l’ONM ont en effet ciblé un vaste périmètre. Invitant les autorités locales et les citoyens à une vigilance accrue.

Alerte météo – fortes pluies : vigilance « orange » déclenchée dans 17 wilayas pour ce 30 et 31 octobre

Cette alerte orange concerne de manière directe 17 wilayas s’étendant du Centre à l’Est du pays. Que voici :

Alger, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Boumerdès, Blida, Médéa, Aïn Defla, Relizane, Bouira, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Djelfa, M’sila et Batna.

Les cumuls de précipitations attendus se situeront entre 20 mm et 40 mm, avec des pointes locales qui pourraient atteindre ou même dépasser les 50 mm. Ces volumes d’eau considérables sur une période relativement courte augmentent fortement le risque d’inondations et de crues subites dans les zones urbaines et à proximité des oueds.

Sécurité routière : les rappels essentiels de la Protection Civile face à l’arrivée des fortes précipitations

Cet épisode pluvio-orageux débute ce jeudi et devrait se prolonger jusqu’à vendredi matin à 06h00. Il s’agit donc d’une période de plus de 16 heures durant laquelle les conditions météorologiques nécessiteront une vigilance de tous les instants. Notamment pour les déplacements et les activités extérieures.

D’ailleurs, la Protection Civile a lancé ce jeudi un appel à l’ensemble des citoyens. Les exhortant à « la prudence et à la vigilance« face aux risques d’accidents potentiels découlant des fortes pluies orageuses attendues. Dans son communiqué, elle a insisté sur une série d’instructions à suivre :

Circulation : il faut réduire la vitesse , utiliser les feux de croisement et respecter rigoureusement la distance de sécurité. T out en évitant les manœuvres dangereuses.

Zones de danger : la Protection Civile recommande de s’éloigner des oueds et de leurs abords. Il est également déconseillé de s’abriter sous les ponts ou dans les tunnels.

Dangers domestiques et extérieurs : les citoyens doivent couper le gaz et l’électricité en cas d’infiltration d’eau dans le domicile. Il faut éviter de conduire sur les routes submergées et se diriger vers une zone en hauteur si le véhicule se retrouve bloqué par les eaux.

Précautions familiales : la DGPC a souligné la nécessité d’accompagner les enfants vers l’école par un chemin sûr et de les tenir éloignés des câbles électriques qui pourraient chuter sous l’effet des vents.

En cas de danger, il est rappelé de contacter la Protection Civile via le numéro vert 1021 ou le numéro d’urgence 14, en précisant la nature du risque et l’adresse avec exactitude.