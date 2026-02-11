BMS : vents violents et soulèvements de sable sur plus de 30 wilayas

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis un Bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau de vigilance « Orange » annonçant de forts vents qui affecteront plusieurs wilayas du pays mercredi 11 et jeudi 12 février 2026. Les rafales pourraient atteindre, voire dépasser localement, les 90 km/h, accompagnées de soulèvements de sable dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sahara.

Rafales de vent sur les Hauts-Plateaux et l’Est

Selon le BMS, des vents de direction ouest à nord-ouest, soufflant à une vitesse comprise entre 60 et 70 km/h et pouvant atteindre ou dépasser 90 km/h en rafales, concerneront jeudi de 6h00 à 21h00 les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Tiaret, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’sila, Ouled Djellal et Biskra. Ces vents s’accompagneront de fréquents soulèvements de sable, réduisant la visibilité notamment sur les Hauts-Plateaux.

Impact des vents forts sur le Centre, l’Est et le Sud

Jeudi de 9h00 à 18h00, plusieurs wilayas du Centre, de l’Est et du Nord-Sahara seront également touchées par des vents soutenus de 60 à 70 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h. Les wilayas concernées sont : Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Blida, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela, Tébessa, El Meghaïer, Touggourt, El Oued, Ghardaïa et Ouargla.

Dans les régions sahariennes et les oasis, des tempêtes de sable sont également attendues.

Conditions météorologiques dans l’Ouest du pays

Les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem et Chlef seront touchées dès mercredi à 21h00 jusqu’à jeudi à 09h00 par des vents de 60 à 70 km/h, avec des rafales atteignant parfois 80 km/h.

Appel à la prudence face aux vents violents

Face à ces conditions météorologiques marquées par de fortes rafales et des soulèvements de sable, les autorités appellent les citoyens à la prudence, notamment les automobilistes appelés à redoubler de vigilance en raison de la baisse de visibilité et du risque de chutes d’objets.

Les services météorologiques recommandent également d’éviter les déplacements inutiles dans les zones les plus exposées et de sécuriser les objets susceptibles d’être emportés par le vent.

La situation restera sous surveillance jusqu’à la fin de l’épisode annoncé jeudi soir.

